Нет возможности навязать свое видение: почему переговоры Украина-РФ невозможны, — эксперт

По словам политолога Петра Олещука, в Кремле сами закрыли двери в комнату переговоров из-за военных преступлений ВС РФ на территории Украины и разрушений украинской инфраструктуры.

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Переговоры между официальными делегациями Украины и России маловероятны сейчас, потому что ни у одной из сторон нет возможности навязать свое видение конечного варианта окончания войны. Об этом в комментарии Фокусу сказал Петр Олещук, политолог.

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"Проблема в том, что позиция России абсолютно деструктивная. Де-факто сама Россия закрыла все двери в комнату переговоров своими военными преступлениями. Это она вторглась в Украину, совершила огромное количество военных преступлений, разрушила украинскую инфраструктуру. В такой ситуации Украина не может сделать вид, что всего этого не было", — говорит он.

В результате украинское общество требует решительного ответа.

"И наименьшее, чего ждет, это изгнание оккупантов за пределы Украины. Позиция Украины четко озвучена. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно сказал, что Украина будет считать своей победой: полное выведение российских войск с территории Украины, наказание для военных преступников, выплата компенсаций и репараций от России. Такие условия Украина готова воспринимать как, действительно, допустимыми", — дополняет Олещук.

Но для России такие условия неприемлемы, говорится в большой статье Фокуса Переговоров не будет. Почему Украина перестала разговаривать с Россией. Во-первых, Кремль работает на внутреннего потребителя, который ждет результатов "специальной операции" на территории Украины. И поэтому на уровне заявлений в РФ все идет по плану – Путин говорит о второй стадии спецоперации, и вот-вот российская армия выйдет на границы Луганской области. Во-вторых, Путин или скорее Путину пытаются сохранить лицо.