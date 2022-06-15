Украине придется договариваться с Россией, — Макрон

Президент Франции в очередной раз повторил свою позицию, находясь в Румынии, откуда, возможно, приедет в Киев вместе с лидерами Германии и Италии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что властям Украины в конечном итоге придется сесть за стол переговоров с представителями Кремля, чтобы вести переговоры по мирному урегулированию войны. Такое заявление французский лидер сделал в Румынии, куда прибыл на три дня, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в рамках специальной операции по "успокоению" стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Sky News.

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По словам Макрона, такова реальность, что на определенном этапе Украине и Европе придется вести переговоры с Россией.

"Единственное желаемое равершение конфликта — либо победа украинской армии, либо переговоры на определенном этапе, после того, как прекратятся бои, нам придется разговаривать", — заявил президент Франции.

После трехдневного визита в Румынию, Макрон, возможно, посетит Киев вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.

Напомним, что французский лидер может прибыть в Украину и договориться о поставках САУ Caesar. В комментарии для прессы он отметил, что "ничего не исключает", а правительство Франции изучает возможность такого визита.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский ответил Макрону на заявления о России. По словам украинского президента, Украина не намерена никого унижать, а просто ответит соразмерно.