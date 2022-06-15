Україні доведеться домовлятися з Росією, — Макрон

Президент Франції вкотре повторив свою позицію, перебуваючи в Румунії, звідки, можливо, приїде в Київ разом із лідерами Німеччини й Італії.

Президент Франції Емманюель Макрон вкотре заявив, що владі України зрештою доведеться сісти за стіл переговорів із представниками Кремля, щоб домовлятися щодо мирного врегулювання війни. Таку заяву французький лідер зробив у Румунії, куди прибув на три дні, щоб зустрітися з французькими військовослужбовцями, дислокованими в межах спеціальної операції зі заспокоєння країн східного флангу НАТО. Про це повідомляє Sky News.

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Після триденного візиту до Румунії Макрон, можливо, відвідає Київ разом із німецьким канцлером Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Нагадаємо, що французький лідер може прибути в Україну та домовитися про постачання САУ Caesar. У коментарі для преси він зазначив, що "нічого не відкидає", а уряд Франції вивчає можливість такого візиту.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський відповів Макрону на заяви про Росію. За словами українського президента, Україна не має наміру нікого принижувати, а просто відповість пропорційно.