"Не збираємося нікого принижувати": Зеленський відповів Макрону на слова про РФ
Під час спілкування з журналістами президент України запевнив, що натомість від нас буде відповідь.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю західній пресі висловився з гострою критикою на адресу французького президента Емманюеля Макрона, який днями заявив, що Захід не має намірів принизити Росію. Про це повідомляє CNN.
Зеленський заявив, що деякі люди хочуть бути лідерами, проте для цього не треба вважати себе таким, а діяти як лідер.
"Як ми можемо домогтися припинення вогню на території України, не прислухаючись до позиції країни і не дослухаючись позиції лідера цієї країни? Це дуже, дуже дивно", — сказав Зеленський.
Президент Франції заявив, що Росію не можна принижувати
У своєму інтерв'ю, опублікованому минулої суботи, Макрон заявив: "Ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли закінчаться бої, можна було побудувати об'їзну дорогу для дипломатії. Я переконаний, що роль Франції в тому, щоби статті такою силою-посередником".
У відповідь на це Зеленський теж сказав, що "ми не збираємося нікого принижувати, від нас просто буде відповідь".
За словами президента України, Макрон, будучи головою переговорної групи в Нормандському форматі, яка існувала ще до 24 лютого, має глибоке розуміння подробиць усіх домовленостей з РФ, яких у Кремлі вирішили не дотримуватися.
Зеленський заявив, що був готовий до переговорів із РФ, але єдина людина, з якою справді можна домовитися про те, як закінчити війну, — це Путін.
Раніше Фокус повідомляв, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба прокоментував заяви Макрона про приниження РФ. Кулеба висловився про те, що країну-агресора потрібно "поставити на місце", а будь-які заклики до зміни ставлення до РФ принижують саму Францію.