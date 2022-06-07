"Не збираємося нікого принижувати": Зеленський відповів Макрону на слова про РФ

Під час спілкування з журналістами президент України запевнив, що натомість від нас буде відповідь.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю західній пресі висловився з гострою критикою на адресу французького президента Емманюеля Макрона, який днями заявив, що Захід не має намірів принизити Росію. Про це повідомляє CNN.

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Зеленський заявив, що деякі люди хочуть бути лідерами, проте для цього не треба вважати себе таким, а діяти як лідер.

"Як ми можемо домогтися припинення вогню на території України, не прислухаючись до позиції країни і не дослухаючись позиції лідера цієї країни? Це дуже, дуже дивно", — сказав Зеленський.

Президент Франції заявив, що Росію не можна принижувати

У своєму інтерв'ю, опублікованому минулої суботи, Макрон заявив: "Ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли закінчаться бої, можна було побудувати об'їзну дорогу для дипломатії. Я переконаний, що роль Франції в тому, щоби статті такою силою-посередником".

У відповідь на це Зеленський теж сказав, що "ми не збираємося нікого принижувати, від нас просто буде відповідь".

За словами президента України, Макрон, будучи головою переговорної групи в Нормандському форматі, яка існувала ще до 24 лютого, має глибоке розуміння подробиць усіх домовленостей з РФ, яких у Кремлі вирішили не дотримуватися.

Зеленський заявив, що був готовий до переговорів із РФ, але єдина людина, з якою справді можна домовитися про те, як закінчити війну, — це Путін.

Раніше Фокус повідомляв, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба прокоментував заяви Макрона про приниження РФ. Кулеба висловився про те, що країну-агресора потрібно "поставити на місце", а будь-які заклики до зміни ставлення до РФ принижують саму Францію.