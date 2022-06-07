"Не собираемся никого унижать": Зеленский ответил Макрону на слова про РФ

В ходе общения с журналистами президент Украины заверил, что вместо этого от нас последует соразмерный ответ.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западной прессе высказался с острой критикой в адрес французского президента Эмманюэля Макрона, который на днях заявил, что у Запада нет намерений унизить Россию. Об этом сообщает CNN.

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Зеленский заявил, что некоторые люди хотят быть лидерами, однако для этого не нужно считать себя таковым, а действовать как лидер.

"Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции страны и не прислушиваясь к позиции лидера этой страны? Это очень, очень удивительно", — сказал Зеленский.

Президент Франции заявил, что Россию нельзя унижать

В своем интервью, опубликованном в минувшую субботу, Макрон заявил: "Мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда закончатся бои, можно было построить объездную дорогу для дипломатии. Я убежден, что роль Франции в том, чтобы статьи такой силой-посредником".

В ответ на это Зеленский тоже сказал, что "мы не собираемся никого унижать, от нас просто последует соразмерный ответ".

По словам президента Украины, Макрон будучи главой переговорной группы в Нормандском формате, которая существовала еще до 24 февраля, обладает глубоким пониманием подробностей всех договоренностей с РФ, которых в Кремле решили не придерживаться.

Зеленский заявил, что был готов к переговорам с РФ, но единственный человек, с которым действительно можно договориться о том, как закончить войну, — это Путин.

Ранее Фокус сообщал, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления Макрона об унижении РФ. Кулеба высказался о том, что страну-агрессора нужно "поставить на место", а любые призывы к изменению отношения к РФ унижают саму Францию.