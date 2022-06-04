"Россия сама себя унижает": Кулеба ответил на заявления Макрона об унижении РФ

Глава украинского МИД считает, что страну-агрессора нужно "поставить на место". А призывы о другом отношении к РФ лишь унижают саму Францию.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона "не унижать Россию", заявив, что страна-агрессор "сама себя унижает". Об этом он написал у себя в Twitter.

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По словам дипломата, такие заявления о другом отношении к РФ лишь унижают Париж.

"Призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию ​​или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Так как Россия унижает сама себя", — подчеркнул Кулеба.

Дипломат добавил, что страну-агрессора необходимо "поставить на место".

"Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", — отметил министр.

Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что не стоит "унижать Россию", поскольку после прекращения военных действий можно вернуться к дипломатии. По словам главы Франции, с декабря прошлого года он потратил около ста часов на переговоры с Путиным.

Ранее президент Франции говорил, что развязанная Россией война в Украине может распространиться на соседние страны. В частности, в контексте обострения в Приднестровье российское вторжение представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности для Молдовы.