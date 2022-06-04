"Росія сама принижує себе": Кулеба відповів на заяви Макрона про приниження РФ

Глава українського МЗС вважає, що країну-агресора треба "поставити на місце". А заклики про інше ставлення до РФ лише принижують саму Францію.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заклик президента Франції Емманюеля Макрона "не принижувати Росію", заявивши, що країна-агресор "сама принижує себе". Про це він написав у себе у Twitter.

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За словами дипломата, такі заяви про інше ставлення до РФ лише принижують Париж.

"Заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію або будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього. Оскільки Росія принижує сама себе", — наголосив Кулеба.

Дипломат додав, що країну-агресора необхідно "поставити на місце".

"Нам усім краще зосередитись на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", — зазначив міністр.

Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що не варто "принижувати Росію", оскільки після припинення воєнних дій можна повернутися до дипломатії. За словами голови Франції, з грудня минулого року він витратив близько ста годин на переговори з Путіним.

Раніше президент Франції говорив, що розв'язана Росією війна в Україні може поширитись на сусідні країни. Зокрема, в контексті загострення у Придністров'ї російське вторгнення становить загрозу стабільності всього регіону, особливо Молдови.