Наступники Бориса Джонсона: хто з кандидатів "вигідний" Україні в умовах війни (фото)

Фокус у матеріалі детально розповідає, хто може замінити Бориса Джонсона в уряді та на посаді голови Консервативної партії, і які кандидатури зараз розглядаються у правлячій політсилі.

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон офіційно оголосив про звільнення з посади глави уряду та керівника Консервативної партії. Політик буде виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Великобританії доти, доки не пройдуть вибори. Фокус у матеріалі детально розповідає, хто може замінити Бориса Джонсона в Кабінеті міністрів і на посаді голови Консервативної партії та які кандидатури зараз розглядаються в керівній політсилі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Відставка Бориса Джонсона — кандидатури на посаду нового прем'єр-міністра Великобританії

Борис Джонсон пішов у відставку після того, як чиновники британського уряду почали масово звільнятися на тлі скандалу навколо представника Консервативної партії Кріса Пінчера, якого звинувачували в домаганні. Bloomberg зазначає, що на сьогодні немає явного фаворита, який може очолити новий склад Кабміну Великої Британії.

Ліз Трас. Глава міністерства закордонних справ Королівства та соратниця Бориса Джонсона. Очолюючи дипломатичне відомство, чиновниця зайняла чітку позицію щодо військової агресії РФ проти України та вела переговори з Євросоюзом про співпрацю після Brexit. Журналісти також називають Ліз Трас прихильницею Маргарет Тетчер, яка набула популярності в британському суспільстві після укладання торгових угод із десятками іноземних держав.

Глава МЗС Великобританії також закликала Україну проводити мирні переговори з Росією лише після воєнної поразки Кремля.

"Нам необхідно забезпечити поразку Росії в Україні. Це необхідно для європейської безпеки, свободи й демократії. Це єдиний спосіб, яким можна досягти тривалого миру в Європі", — заявляла дипломатка на саміті НАТО, який проходив наприкінці червня в Мадриді.

Крім того, Ліз Трасс підтримала ініціативу щодо конфіскації російських активів на користь України. За її словами, уряд Великобританії вже розробляє механізм, який регулюватиме розподіл заблокованих коштів.

"Я підтримую цю концепцію (конфіскацію активів РФ на користь України — ред.). Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ і Міністерством фінансів, але я, безперечно, згодна з концепцією. Нам просто потрібно розібратися в деталях", — стверджувала Ліз Трасс.

Британський дипломат також закликала країни Заходу збільшити військову та фінансову допомогу Україні, щоб у Києва була можливість захистити свою незалежність і свободу.

[ + – ] Ліз Трасс може замінити Джонсона в уряді та партії Фото: ТАСС

Надхім Захаві. Колишній міністр освіти Великобританії, чинний канцлер Казначейства Королівства. За даними журналістів, Захаві також вважається фаворитом у боротьбі за посаду голови Консервативної партії та уряду. Напередодні відставки ексміністр освіти висловив підтримку Борису Джонсону. Надхім Захаві після приходу до Казначейства може набути популярності завдяки зниженню податків, якого домагаються консерватори протягом останнього часу.

Українців після повномасштабного вторгнення ЗС РФ британський політик назвав "хоробрими левами", які гідно борються, захищаючи свою країну. Надхім Захаві також підтримує посилення санкційного тиску на Кремль і притягнення солдатів російської армії до відповідальності за скоєння воєнних злочинів.

"Важливо пам'ятати, що є докази того, що в Україні було скоєно воєнні злочини. Заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб працював із міжнародним кримінальним судом, щоб переконатися, що ці докази добре задокументовані, добре зібрані, щоб ті, хто вчиняє воєнні злочини, знали, що настане день розплати", — заявляв Захаві, коментуючи можливість створення трибуналу.

Крім цього, чиновник, обіймаючи посаду голови міністра освіти, наполягав на збільшенні числа класів у британських школах, щоб українські діти могли без проблем адаптуватися до навчального процесу у Великій Британії.

"Я знаю за своїм власним 11-річним досвідом, що найкраще місце для здобуття освіти всіма дітьми — це школи. Відвідування школи життєво важливо, щоб допомогти українським дітям, які прибули, якнайшвидше інтегруватися в суспільство", — зазначав Захаві.

[ + – ] Надхім Захаві може замінити Бориса Джонсона

Ріші Сунак. Ексканцлер Казначейства Великобританії, який пішов у відставку 5 липня 2022 року. Журналісти Bloomberg окреслили Ріші Сунака "колишнім золотим хлопчиком", який зміг побудувати гарну кар'єру в британському уряді.

"Його відставка через економічні розбіжності з Джонсоном, а також тон поведінки уряду можуть принести йому нових шанувальників. Він також може мати перевагу перед міністрами Трасс і Захаві, які залишилися в уряді", — йдеться в статті агентства.

Однак, як зазначає Bloomberg, кандидатура Ріші Сунака, хоча він володіє авторитетом у Консервативній партії, може негативно сприйняти суспільство через нещодавнє підвищення податків.

Дружина потенційного наступника Бориса Джонсона Акшата Мурті потрапив у скандал після того, як британська опозиція виявила в бізнесвумен частку в індійській транснаціональній компанії Infosys, яка продовжує працювати в Росії після вторгнення в Україну. Сам Ріші Сунак стверджував, що не має жодного стосунку до корпорації.

Ексканцлер Казначейства публічно засуджував вторгнення ЗС РФ в Україну та заявляв, що повномасштабна війна може негативно вплинути на економіку Великобританії. За словами Ріші Сунака, Сполучене Королівство зацікавлене в тому, щоб Володимир Путін програв, а Росія капітулювала.

"Ми знаємо, що вторгнення Росії в Україну створює значну економічну невизначеність, і ми продовжуватимемо стежити за його впливом на Велику Британію. Життєво важливо, щоб ми стали на бік народу України, щоб підтримати наші спільні цінності свободи й демократії та щоб Путін зазнав поразки", — стверджував раніше британський політик.

Ріші Сунак також проводив паралелі між Борисом Джонсоном, котрий відстоював ідею Brexit, із українцями, які продовжують захищати свою країну від окупантів.

"Британці проголосували за Brexit у такій великій кількості, оскільки вони хотіли бути вільними, щоб робити щось по-іншому, і щоб ця країна могла керувати сама собою. Я знаю, що це інстинкт народу цієї країни, як і народу України, який щоразу обирає свободу", — заявляв Сунак.

[ + – ] Ріші Сунак може замінити Бориса Джонсона

Бен Воллес. Міністр оборони Великобританії, якого журналісти Bloomberg називають "тихим виконавцем". Рік тому кандидатура Бена Воллеса була серед фаворитів за право очолити Консервативну партію. За словами журналістів, глава Міноборони ефективно проявив себе після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Крім цього, Бен Воллес прибув разом із Борисом Джонсоном на голосування про вотум довіри, що свідчить про його близькість до топоточення колишнього прем'єр-міністра. Bloomberg нагадує, що в червні міністр оборони заявляв, що його не цікавить висування кандидатури на посаду голови Консервативної партії, проте ситуація може змінитись на тлі зростання підтримки з боку суспільства.

Коментуючи ситуацію в Україні, Бен Воллес заявляв, що вторгнення ЗС РФ до сусідньої країни може стати для Кремля "своїм В'єтнамом". Міністр оборони припустив військову перемогу ЗСУ та падіння режиму Володимира Путіна на тлі невдач на фронті.

"Армії досягають критичної точки. Якщо росіяни впадуть, як це сталося на північ від Києва, це може дуже швидко перетворитися на втечу, і все може повернутися назад у Росію", — заявляв Воллес, прогнозуючи поразку РФ у війні проти України.

Крім цього, міністр оборони Великобританії принижував Володимира Путіна та стверджував, що всі його погрози про ядерний удар і світову війну пояснюються "комплексом мачо". Воллес став на захист України та наголосив, що ЗСУ вже перемагають у повномасштабному конфлікті.

"Агресор провалив усі основні цілі. Наразі їхні завдання зводяться до завзятого просування на кілька сотень метрів кожні кілька днів із величезними втратами в невеликій частині східної України", — коментував Воллес військові провали ЗС РФ в Україні.

Британське видання Independent, посилаючись на результати опитування YouGov, стверджує, що саме голова Міноборони Великобританії Бен Воллес є фаворитом як наступник Бориса Джонсона.

[ + – ] Бен Воллес може замінити Бориса Джонсона

Саджид Джавід. Бізнесмен, колишній міністр охорони здоров'я Великобританії, який пішов у відставку 5 липня 2022 року. Саджид Джавід, коментуючи своє звільнення, заявив, що до останнього залишався вірним прем'єр-міністру Борису Джонсону.

Журналісти зазначають, що бізнесмен має дружні стосунки з Ріші Сунаком і не виключають, що політики можуть удвох очолити уряд: Джавіду дістанеться посада прем'єр-міністра, а його соратник стане лорд-канцлером Великобританії. Bloomberg повідомляє, що бізнесмена критикує суспільство, оскільки він не сплачував податки в скарбницю Королівства зі своїх іноземних доходів.

Коментуючи повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України, Джавід назвав Володимира Путіна патологічним брехуном.

"Не схоже, що росіянам можна довіряти, і особливо президенту Путіну, який, як ми знаємо, є нав'язливим брехуном. Ми знаємо, що йому важко відокремити вигадку від факту", — заявляв у березні міністр охорони здоров'я.

Британський політик також вимагав, щоб Росія припинила бойові дії на території України, назвавши повномасштабне вторгнення "невиправданим учинком".

"Росія заплатить за скоєні злочини. Це війна, розпочата Росією, абсолютно безглузда, її ніхто не провокував", — додав Джавід, коментуючи вторгнення в Україну.

[ + – ] Ріші Сунак і Саджид Джавід можуть очолити уряд Великобританії

Пенні Мордонт. "Жінка-першопрохідниця", як її охрестили журналісти Bloomberg. Пенні Мордонт є першою жінкою, яка очолила Міноборони Великої Британії. До відставки Бориса Джонсона чиновниця обіймала посаду молодшої міністерки з питань торгівельної політики.

У Консервативній партії, за даними Bloomberg, Пенні Мордонт має серйозну репутацію через її позитивну позицію до Brexit, а також завдяки харизмі та лідерським якостям. У березні чиновниця з благодійними організаціями брала участь у надсиланні гуманітарної допомоги Україні.

Пенні Мордонт також звинувачувала президента Росії Володимира Путіна в нелюдяності після того, як "суд ДНР" виніс смертний вирок іноземним добровольцям, які воювали проти російських військовослужбовців у лавах Сил оборони України.

"Цей суд не має міжнародного визнання. Ці вироки, винесені сьогодні, не відповідають Женевським конвенціям для військовополонених. Це ще одна нелюдяність із боку Путіна", — коментувала Мордонт смертний вирок для двох британців і громадянина Марокко.

[ + – ] Пенні Мордонт може замінити Бориса Джонсона

Джеремі Гант. Один із головних фаворитів букмекерів на посаду керівника Консервативної партії. Джеремі Гант працював в урядах Терези Мей і Девіда Кемерона, а у 2019 році не зміг стати головою політсили, програвши з великим відривом Борису Джонсону.

Про намір балотуватися свідчить недавній твіт Джеремі Ганта у Twitter: "Консервативна партія тепер має вирішити, чи хоче вона змінити свого лідера. Через ситуацію в Україні це були не ті дебати, які я хотів би проводити зараз, але за нашими правилами ми маємо це зробити".

Коментуючи війну в Україні, Джеремі Гант стверджував, що військові амбіції Володимира Путіна не закінчуються на українцях. Британський політик окремо прокоментував дії президента Володимира Зеленського після повномасштабного вторгнення.

"В історії хороші речі не трапляються випадково. Їм потрібні сміливі чоловіки та жінки, щоб чинити правильно, коли вони перебувають на вершині історії, і він зараз така людина. Я особисто не вірю, що Україна сьогодні була б вільною, якби не ця людина (Володимир Зеленський — ред.)", — стверджував консерватор.

Окрім цього, Джеремі Гант активно критикував політику уряду Великобританії у сфері прийому українських біженців. За його словами, Кабмін підходить до ситуації з війною та мільйонами переселенців не надто серйозно.

"З України втекли мільйони громадян, а в нас тут лише кілька сотень, тому що ми вимагаємо (від українських переселенців — ред.) відправити свої біометричні дані до прибуття у Великобританію. Я не відчуваю, що ми серйозно підходимо до ситуації. Я думаю, що це відповідає щедрим інстинктам британського народу", — критикував Гант політику уряду Бориса Джонсона.

[ + – ] Джеремі Гант може стати новим прем'єр-міністром Великої Британії

Серед кандидатур, які можуть висунути як наступників Борис Джонсон, журналісти відзначають експерта із зовнішньої політики Тома Тугендгата, міністра житлового будівництва Майкла Гоува, главу МВС Пріті Пател і міністра підприємництва Квасі Квартенга.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пішов у відставку з посади глави уряду та керівника Консервативної партії. Політик запевнив, що Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну у війні проти РФ.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як відбулася відставка Бориса Джонсона та чим британський політик допомагав Україні.