"Синдром маленького чоловіка": у Міноборони Британії пояснили бажання Путіна воювати

На думку міністра оборони Бена Воллеса, Володимир Путін принизив Росію в очах усього світу. Його ядерні погрози та мрії про війну пояснюються "комплексом мачо".

Войовнича поведінка російського президента Володимира Путіна пояснюється "синдромом маленького чоловіка". Такий коментар дав в ефірі британської радіостанції LBC Міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Я думаю, що погляд Путіна на себе, на навколишній світ можна пояснити "синдромом маленького чоловіка або мачо". Ви не часто чуєте фразу "синдром маленької жінки". "Синдром маленького чоловіка" — це те, що в нього надлишку", — заявив міністр.

Воллес додав, що якби він керував повномасштабним вторгненням так катастрофічно, його звільнили б, а уряд країни повалили.

"Українці перемагають. Війська РФ зазнають величезних втрат — понад 25 тисяч росіян убито, агресор провалив усі основні цілі. Зараз їхні завдання зводяться до завзятого просування на кілька сотень метрів кожні кілька днів із величезними витратами у невеликій частині східної України", — оцінив ситуацію військовий.

"Путін принизив Росію в очах усього світу".

Глава британського Міноборони у спілкуванні із журналістами наголосив на збільшенні витрат на оборону, щоб протистояти загрозі від РФ.

"Росія стала більш небезпечною для Заходу. До кінця десятиліття загроза зросте, до 2024 року варто подумати про збільшення видатків на оборону. Світ став небезпечнішим, необхідно думати про важливість захисту нашого життя", — зазначив Воллес.

[ + – ] Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу на відпочинку вдвох

Водночас він додав, що "Путін принизив Росію в очах усього світу".

"У нас 79 тис. навчених військовослужбовців. Я боротимуся за те, щоб наші війська були належно оснащені", — сказав він.

Зазначимо, що прем'єр Великобританії Борис Джонсон на обіді з лідерами "Великої сімки" 27 червня подразнив Путіна. Він запропонував колегам показати м'язи, висміюючи позування президента Росії у напівголому вигляді. "Ми збираємося влаштувати показ верхової їзди з голим торсом", — відповів Джонсону канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Путін відповів на це показом ядерного потенціалу РФ — він заявив про плани перекинути в Білорусь ракети, здатні нести ядерні боєголовки.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін серйозно хворий. "Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до захоплення, хвороба до таких тортур, які вони зробили на нашій землі", — прокоментував український лідер.

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що Москва через агресивну поведінку отримає збільшення присутності НАТО біля кордонів Росії. Швеція і Фінляндія готуються приєднатися до блоку.