На жарт Джонсона про м'язи Путіна президент РФ відповість ядерними боєголовками, — ЗМІ

За словами журналістів, західні лідери потролили Путіна за фото з оголеним торсом на конях, після чого президент РФ заявив про плани спрямувати в Білорусь ядерні ракети.

Британський прем'єр Борис Джонсон подражнив президента РФ Володимира Путіна за обіднім столом лідерів, довкола якого зібралися лідери Великої сімки. Джонсон запропонував колегам показати йому м'язи, висміюючи традицію російського лідера позувати у напівголому вигляді верхи на коні. Але, зважаючи на все, Путін вирішив відповісти демонстрацією свого ядерного потенціалу, заявивши про плани спрямувати в Білорусь ракети, які можуть комплектуватися ядерними боєголовками. Про це повідомляє Sky News.

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[ + – ] Путін і кінь

Путін не вперше вдається до погроз ядерною зброєю, намагаючись підвищити ставки у війні. На початку масштабної війни в Україні він привів ядерний арсенал РФ у підвищену боєздатність.

Перед самітом Великої сімки російські війська атакували українські міста десятками крилатих ракет із Білорусі, від цих ударів було зруйновано житлові будинки та постраждало цивільне населення столиці України й інших населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту за допомогою відеозв'язку та просив передати Україні системи протиракетної оборони, допомогти вирішити зернову кризу та посилити санкції проти РФ.

Представники американської сторони наголошують на санкціях для російської економіки, внаслідок яких РФ, зокрема, вперше оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.

Однак Путіна, очевидно, не дуже турбує стан власної економіки, і він має намір продовжити захоплення територій України, де ЗС РФ досягла певних успіхів після невдалого наступу.

Раніше Фокус повідомляв, що лідери G7 пожартували на тему напівоголених фото Путіна. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував учасникам саміту роздягтися для фотосесії і довести, що вони крутіші за російського авторитарного лідера.