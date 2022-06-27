На шутку Джонсона о мускулах Путина президент РФ ответит ядерными боеголовками, — СМИ

По словам журналистов, западные лидеры потроллили Путина за фото с обнаженным торсом на лошадях, после чего президент РФ заявил о планах направить в Беларусь ядерные ракеты.

Британский премьер Борис Джонсон подразнил президента РФ Владимира Путина за обеденным столом лидеров, вокруг которого собрались лидеры Большой семерки. Джонсон предложил коллегам показать ему мускулы, высмеивая традицию российского лидера позировать в полуголом виде верхом на лошади. Но, судя по всему, Путин решил ответить демонстрацией своего ядерного потенциала, заявив о планах направить в Беларусь ракеты, которые могут комплектоваться ядерными боеголовками. Об этом сообщает Sky News.

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[ + – ] Путин и лошадь.

Путин не впервые прибегает к угрозам ядерным оружием, пытаясь повысить ставки в войне. В начале масштабной войны в Украине он привел ядерный арсенал РФ в повышенную боеготовность.

Перед саммитом Большой семерки российские войска атаковали украинские города десятками крылатых ракет из Беларуси, от этих ударов были разрушены жилые дома и пострадало гражданское население столицы Украины и ряда других населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита по видеосвязи и, как считается, просил передать Украине системы противоракетной обороны, помочь разрешить зерновой кризис и усилить санкции против РФ.

Представители американской стороны делают акцент на санкциях для российской экономики, вследствии которых РФ, в частности, впервые объявила дефолт по своему внешнему долгу.

Однако Путина, очевидно, не очень заботит состояние собственной экономики, и он намерен продолжить захват территорий Украины, где ВС РФ добились определенных успехов после неудачного наступления.

Ранее Фокус сообщал, что Лидеры G7 пошутили на тему полуобнаженных фотографий Путина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил участникам саммита раздеться для фотосессии и доказать, что они круче российского авторитарного лидера.