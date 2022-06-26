"Оставить пиджаки или снять?": лидеры G7 высмеяли Путина за фото с голым торсом (видео)

Премьер Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил участникам саммита раздеться для фотографии, чтобы показать, что они "круче, чем Путин".

Лидеры "Большой семерки" (G7) в ходе саммита в воскресенье, 26 июня, пошутили над фотографиями президента РФ Владимира Путина, на которых тот представал в образе "сильного мужчины" — с голым торсом и верхом на коне. Соответствующее видео опубликовало агентство AFP.

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В частности, лидеры G7, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и ЕС пошутили, стоит ли им раздеваться, чтобы быть похожими на Путина на его известных фото.

"Оставить пиджаки или снять? Можем ли мы раздеться?" — в шутку спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом переговоров в Баварии.

В свою очередь глава канадского правительства Джастин Трюдо предложил дождаться официального снимка перед тем, как раздеваться, однако Джонсон возразил: "Мы должны показать, что мы круче, чем Путин".

"Мы собираемся устроить показ верховой езды с голым торсом", — сказал Трюдо, имея в виду известную фотографию Путина, датированную 2009 годом.

"Верховая езда — это замечательно", — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, после чего премьер Британии указал, что лидерам G7 стоит "показать грудные мышцы".

После шуток журналистов призвали покинуть помещение для того, чтобы переговоры начались.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, лидеры G7 обсудят дипломатический конец войны в Украине. В саммите принимают участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Есихидэ Суга и президент США Джо Байден.

Сегодня западные политики назвали удары российских войск по Киеву с акватории Каспийского моря сигналом к встрече G7.