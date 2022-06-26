Ракета летит на 5,5 тысяч км: ВС РФ ударили по Киеву с Каспийского моря (фото)

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что по столице выпустили до 6 ракет Х101 с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Западные политики назвали это сигналом к встрече G7.

Российские военные выпускали утром 26 июня по Киеву ракеты Х101 с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из Каспийского моря. Об этом сказал в эфире единого телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Стратегические бомбардировщики взлетают из Астрахани, а ракета Х101 способна лететь на расстояние до 5,5 тыс. километров, объяснил военный.

"То есть им (бомбардировщикам) залетать к нам абсолютно необязательно, им нужно просто взлететь, выйти на боевой курс и выпустить ракеты. Таких ракет было выпущено от 4 до 6 сегодня. Собственно, наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть уже фото подтверждения по одной, другие обломки ищут", – добавил спикер командования.

Ракета Х-101 – проверено в Сирии

Дозвуковая крылатая ракета большой дальности оборудована навигационным комплексом на основе системы ГЛОНАСС. Снаряд способен развивать скорость до 270 м/с. В зависимости от обстановки ракета может менять высоту полета от 10 километров до 30 метров.

Армия РФ не раз применял данный боеприпас в Сирии. В его изготовлении используют технологии снижения радиолокационной заметности. Масса боевой части ракеты составляет около 400 килограмм.

[ + – ] Бомбардировщики взлетали из Астрахани

Обстрел Киева — сигнал для G7

Экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт отреагировал на сегодняшний ракетный удар по Киеву.

В Twitter он написал, что трудно воспринимать атаку на жилые районы Киева как что-либо иное, кроме преднамеренной российской эскалации" и сигнала к сегодняшней встрече G7.

Отметим, что встреча лидеров стран "Большой семерки" (G7) стартует сегодня в замке Эльмау в Баварских Альпах и продлится до 28 июня. Ожидается, что на нем обсудят возможность дипломатического конца развязанной РФ войны в Украине.

Фокус ранее писал, что армия РФ утром 26 июня выпустила 14 ракет по Киеву и области, из-за попадания боеприпаса загорелся 9-этажный жилой дом.

Кроме этого, ночью 26 июня российские военные ночью нанесли ракетные удары по жилым районам Немышлянского и Холодногорского районов Харькова, есть пострадавшие.

В Польше говорили, что могут обеспечить противовоздушную оборону Западной Украины, если РФ продолжит ракетные обстрелы.