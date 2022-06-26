"Залишити піджаки чи зняти?": лідери G7 висміяли Путіна за фото з голим торсом (відео)

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон жартома запропонував учасникам саміту роздягтися для фотографії, щоб показати, що вони "крутіші за Путіна".

Лідери "Великої сімки" (G7) під час саміту в неділю, 26 червня, пожартували з фотографій президента РФ Володимира Путіна, на яких той був в образі "сильного чоловіка" — з голим торсом і верхи на коні. Відповідне відео опублікувало агентство AFP.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, лідери G7, Великобританії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та ЄС пожартували, чи варто їм роздягатися, щоби бути схожими на Путіна на його відомих фото.

"Залишити піджаки або зняти? Чи можемо ми роздягтися?" — жартома запитав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перед початком переговорів у Баварії.

Зі свого боку глава канадського уряду Джастін Трюдо запропонував дочекатися офіційного знімка перед тим, як роздягатися, проте Джонсон заперечив: "Ми повинні показати, що ми крутіші за Путіна".

"Ми збираємося влаштувати показ верхової їзди з голим торсом", — сказав Трюдо, маючи на увазі відому фотографію Путіна, датовану 2009 роком.

"Верхова їзда — це чудово", — сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, після чого прем'єр Британії зазначив, що лідерам G7 варто "показати грудні м'язи".

Після жартів журналістів закликали залишити приміщення для того, щоб переговори розпочалися.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що лідери G7 обговорять дипломатичний кінець війни в Україні. У саміті беруть участь прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга та президент США Джо Байден.

Сьогодні західні політики назвали удари російських військ по Києву з акваторії Каспійського моря сигналом до зустрічі G7.