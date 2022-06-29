"Синдром маленького мужчины": в Минобороны Британии объяснили желание Путина воевать

По мнению министра обороны Бена Уоллеса, Владимир Путин унизил Россию в глазах всего мира. Его ядерные угрозы и мечты о войне поясняется "комплексом мачо".

Воинственное поведение российского президента Владимира Путина объясняется "синдромом маленького мужчины". Такой комментарий дал в эфире британской радиостанции LBC министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Я думаю, что взгляд Путина на себя, на окружающий мир можно пояснить "синдромом маленького человека или мачо". Вы не часто слышите фразу "синдром маленькой женщины". "Синдром маленького человека" – это то, что у него в избытке", – заявил министр.

Уоллес добавил, что если бы он руководил полномасштабным вторжением так катастрофически, его бы уволили, а правительство страны свергли.

"Украинцы побеждают. Войска РФ несут огромные потери – более 25 тысяч россиян убиты, агрессор провалил все основные цели. Сейчас их задачи сводятся к упорному продвижению на несколько сотен метров каждые несколько дней с огромными затратами в небольшой части восточной Украины", – оценил ситуацию военный.

"Путин унизил Россию в глазах всего мира".

Глава британского Минобороны в общении с журналистами акцентировал внимание на увеличении расходов на оборону, чтобы противостоять угрозе от РФ.

"Россия стала более опасной для Запада. К концу десятилетия угроза возрастет, к 2024 году следует подумать об увеличении расходов на оборону. Мир стал более опасным, необходимо думать о важности защиты нашей жизни", – отметил Уоллес.

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При этом он добавил, что "Путин унизил Россию в глазах всего мира".

"У нас 79 тыс. обученных военнослужащих. Я буду бороться за то, чтобы наши войска были должным образом оснащены", – заключил он.

Отметим, что премьер Великобритании Борис Джонсон на обеде с лидерами "Большой семерки" 27 июня подразнил Путина. Он предложил коллегам показать мускулы, высмеивая позирование президента России в полуголом виде. "Мы собираемся устроить показ верховой езды с голым торсом", — ответил Джонсону канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Путин ответил на это показом ядерного потенциала РФ – он заявил о планах перекинуть в Беларусь ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Президент Украины Владимир Зеленский считает что Путин серьезно болен. "Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь к захвату, болезнь к таким пыткам, которые они сделали на нашей земле", – прокомментировал украинский лидер.

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что Москва из-за агрессивного поведения получит увеличение присутствия НАТО возле границ России. Швеция и Финляндия готовятся присоединиться к блоку.