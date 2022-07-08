Жена Бориса Джонсона с маленькой дочерью поддержала мужа после объявления об отставке (фото)

Супруга премьер-министра выделялась среди всех, кто собрался в кабинете Джонсона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о том, что покидает свой пост, и в этот непростой момент к нему на Даунинг-стрит приехала его супруга Кэрри с семимесячной дочерью Роми, чтобы поддержать супруга, сообщает Evening Standart. Это первый раз, когда лицо малышки политика показали публике.

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Вместе с ближайшими помощниками Джонсона Кэрри присутствовала в его кабинете во время его объявления об отставке.

По этому случаю женщина надела эффектное красное платье стоимостью 325 фунтов стерлингов от LK Bennett. Ребенок находился в эргономичном рюкзаке, который Кэрры надела поверх платья.

В своей речи Джонсон упомянул и супругу:

"Я хочу поблагодарить Кэрри, моих детей и всю мою семью, которые так долго терпели так много".

Политик выразил сожаление по поводу того, что ему пришлось уйти в отставку, сказав, как ему "грустно" "бросить лучшую работу в мире, но это перерывы".

"Сейчас ясно, что воля парламентской Консервативной партии состоит в том, что должен быть новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр. И я договорился с сэром Грэмом Брэди, председателем нашего депутатского корпуса, что процесс выбора этого нового лидера должен начаться сейчас, а расписание будет объявлено на следующей неделе. И сегодня я назначил кабинет, который будет работать, пока не появится новый лидер".

После выступления Кэрри обняла мужа, а он взял дочку на руки. Снимки семейной идиллии британского премьера облетели все мировые СМИ.

С 5 июля 59 членов его правительства ушли из-за скандала, связанного с окружением премьера. Речь идет озаместителе Джонсона Крисе Пинчере, которого обвинили в домогательствах, 30 июня он подал в отставку. Однако это событие ударило и по главе правительства, поскольку британские чиновники и депутаты парламента уверяют, что он знал о поведении Пинчера и все равно назначил его заместителем. Примечательно, что за отставку Джонсона выступали и члены Консервативной партии, лидером которой он является.

Сначала Джонсон был полон решимости бороться за то, чтобы остаться на посту, но ему не удалось убедить своих коллег по кабинету в обратном, и поэтому он подал в отставку. Политик будет исполнять обязанности премьера до тех пор, пока на эту должность не назначат нового человека. Британские консерваторы хотят выбрать главу правительства уже до сентября, а СМИ назвали вероятных кандидатов на этот пост.

Напомним, дочь Кэрри и Бориса появилась на свет 9 декабря прошлого года, став вторым ребенком пары, у которой уже подрастает сын Уилфред Лоури Николас Джонсон, родившийся весной 2020 года. Всего у Джонсона семь детей.