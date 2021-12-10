Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Кэрри Саймондс стали родителями во второй раз

Для политика это уже седьмой ребенок

9 декабря 2021 года 57-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена, 33-летняя эко-активистка Керри Саймондс (Джонсон) снова стали родителями. У них родилась дочь. Как известно, из-за пополнения в семье Джонсон на время отступит от работы и посвятит себя детям, однако ненадолго. В дальнейшем премьер-министр будет совмещать служебные обязанности и отцовство.

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О беременности супруги Бориса Джонсона стало известно в конце лета 2021 года. Однако в начале этого года у Керри Джонсон был выкидыш и это стало настоящей трагедией для пары. По словам жены политика, справиться с этим ей помогли истории других женщин, переживших подобное горе и ставших сильнее. "Я чувствую себя невероятно счастливой, снова забеременев", — делилась своим счастьем жена Бориса Джонсона.

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Стоит напомнить, что Борис Джонсон и Кэрри Саймондс познакомились в 2012 году на выборах мэра Лондона, в которых политик участвовал, а Кэрри работала в его штабе. Об их отношениях общественности стало известно в 2019 году, год спустя они обручились, однако тайную церемонию бракосочетания провели весной 2021 года в Вестминстерском соборе.

Новорожденная девочка стала вторым ребенком Джонсона и Саймондс, ведь у супругов уже есть сын Уилфред Лоури Николас Джонсон, родившийся весной 2020 года. А в общем, девочка стала седьмым ребенком премьер-министра Великобритании.

Фокус писал обо всем, что известно о третьей жене Бориса Джонсона.

Напомним, недавно Борис Джонсон посвятил свою речь Свинке Пеппе.