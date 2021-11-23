Борис Джонсон на конференции посвятил речь Свинке Пеппе (видео)

Британский премьер-министр уверен в силе "британского творчества", ведь шоу о персонаже, похожего на "фен в стиле Пикассо", теперь стоит 6 млрд фунтов стерлингов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с представителями Конфедерации британской промышленности (СBI) поделился своими впечатлениями от посещения в Хэмпшире парка "Мир свинки Пеппы". Об этом сообщает издание The Guardian.

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Во время выступления Джонсон посоветовал присутствующим обязательно побывать в парке "свинки Пеппы". Британский премьер указал на то, что в парке "безопасные улицы, дисциплина в школах, большой упор на новые системы общественного транспорта".

Свой неоднозначный спич Джонсон произнес в контексте того, что, по его мнению, истинным двигателем развития страны является не правительство, а "частный сектор", в котором содержится вся сила и энергия "британского творчества".

"Вчера я побывал в тематическом парке "Мир Свинки Пеппы". Кстати, вы все там должны побывать! Кто уже был? Не густо! Я не знал, чего мне там ожидать, но мне реально зашло!", — сказал премьер.

Джонсон при этом отметил, что главный урок, который он усвоил во время визита в том, что популярность персонажа, похожего на "фен в стиле Пикассо", и шоу о нем, которое было отклонено BBC, теперь стоит 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Далее он имитировал звук ускоряющейся машины с ворчанием мотора и сравнил себя с пророком Моисеем, который провозглашает 10 новых заповедей в борьбе против изменения климата на планете.

Как сообщает издание, влиятельные представители бизнеса раскритиковали речь Бориса Джонсона, назвав ее провальной, а сам союз промышленников – чушью. Консерваторы говорят о бессвязном выступлении премьера, а лейбористы считают, что его речь свидетельствует о несерьезности Джонсона, как премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон находился под следствием из-за "роскошного отпуска", который он провел на Карибах в 2019 году после своей победы на выборах. После отдыха к Джонсону появились вопросы о "натуральном пособим" в размере 15 000 фунтов стерлингов, которые он получил от основателя Carphone Warehouse и спонсора консерваторов Дэвида Росса.