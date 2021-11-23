Борис Джонсон на конференції присвятив промову Свінці Пеппі (відео)

Британський прем'єр-міністр упевнений у силі "британської творчості", адже шоу про персонажа, схожого на "фен у стилі Пікассо", тепер коштує 6 млрд фунтів стерлінгів.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі з представниками Конфедерації британської промисловості (СBI) поділився своїми враженнями від відвідування у Гемпширі парку "Світ свинки Пеппи". Про це повідомляє видання The Guardian.

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Під час виступу Джонсон порадив присутнім обов'язково побувати у парку "свинки Пеппи". Британський прем'єр зазначив, що в парку "безпечні вулиці, дисципліна в школах, великий акцент на нових системах громадського транспорту".

Свій неоднозначний спіч Джонсон виголосив у контексті того, що, на його думку, справжнім двигуном розвитку країни є не уряд, а "приватний сектор", в якому міститься вся сила й енергія "британської творчості".

"Вчора я побував у тематичному парку "Світ Свинки Пеппи". До речі, ви всі там повинні побувати! Хто вже був? Не густо! Я не знав, чого мені там чекати, але мені реально зайшло!" — сказав прем'єр.

Джонсон при цьому зазначив, що головний урок, який він засвоїв під час візиту в тому, що популярність персонажа, схожого на "фен у стилі Пікассо", та шоу про нього, яке було відхилено ВВС, тепер коштує 6 мільярдів фунтів стерлінгів.

Далі він імітував звук машини, що прискорюється, з бурчанням мотора і порівняв себе з пророком Мойсеєм, який проголошує 10 нових заповідей у боротьбі проти зміни клімату на планеті.

Як повідомляє видання, впливові представники бізнесу розкритикували промову Бориса Джонсона, назвавши її провальною, а власне спілка промисловців — нісенітницею. Консерватори говорять про безладний виступ прем'єра, а лейбористи вважають, що його промова свідчить про несерйозність Джонсона, як прем'єр-міністра.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон перебував під слідством через "розкішну відпустку", яку він провів на Карибах у 2019 році після своєї перемоги на виборах. Після відпочинку до Джонсона з'явилися питання про "натуральний посібник" у розмірі 15 000 фунтів стерлінгів, які він отримав від засновника Carphone Warehouse і спонсора консерваторів Девіда Росса.