Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та Керрі Саймондс стали батьками вдруге

Для політика це вже сьома дитина

Вчора, 9 грудня 2021 року 57-річний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та його дружина 33-річна екоактивістка Керрі Саймондс (Джонсон) знову стали батьками. У них народилася дочка. Як відомо, через поповнення в родині Джонсон на деякий час відступить від роботи та присвятить себе родині, проте ненадовго. Надалі прем'єр-міністр поєднуватиме службові обов'язки та батьківство.

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Про вагітність дружини Бориса Джонсона стало відомо наприкінці літа 2021 року. Проте на початку цього року в Керрі Джонсон був викидень і це стало справжньою трагедією для пари. За словами дружини політика, впоратися з цим їй допомогли історії інших жінок, які пережили подібне горе та стали сильнішими. "Я відчуваю себе неймовірно щасливою, знову завагітнівши", — ділилася своїм щастям дружина Бориса Джонсона.

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Варто нагадати, що Борис Джонсон та Керрі Саймондс познайомилися у 2012 році під час виборів мера Лондона, у яких політик брав участь, а Керрі працювала в його штабі. Про їхні стосунки громадськості стало відомо у 2019 році, через рік вони заручилися, проте таємну церемонію одруження провели навесні 2021 року у Вестмінстерському соборі.

Новонароджена дівчинка стала другою дитиною Джонсона та Саймондс, адже в подружжя вже є син Вільфред Лоурі Ніколас Джонсон, який народився навесні 2020 року. А загалом це сьома дитина прем'єр-міністра Великобританії.

Фокус писав про все, що відомо про третю дружину Бориса Джонсона.

Нагадаємо, нещодавно Борис Джонсон присвятив свою промову Свинці Пеппі.