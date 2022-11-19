Копия отца: жена Бориса Джонсона показала редкое фото сына

Кэрри Джонсон прячет лица своих детей от назойливой прессы, показывая их со спины.

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34-летняя жена бывшего премьер-министра Великобритании и большого друга Украина Бориса Джонсона, Кэрри, которая родила ему двух детей, опубликовала в сторис Instagram редкое фото со своим сыном Уилфредом. Несмотря на то, что лицо мальчика женщина всячески скрывает, его шевелюра абсолютно идентична волосам его отца: такая же пышная и имеет соломенный оттенок.

На одном фото двухлетний ребенок катается на карусели, сидя на модели мотоцикла, а на второй Кэрри обнимает маленького сына на другом аттракционе.

[ + – ] Уилфред Джонсон унаследовал волосы своего отца Фото: Carrie Johnson/Instagram Фото: Carrie Johnson/Instagram

Для похода в парк "Зимняя страна чудес" миссис Джонсон надела джемпер и зауженные джинсы, а мальчик – теплую куртку с радужными шариками и полосатые штаны.

Волосы Бориса Джонсона стали настоящей притчей в языцех, поскольку практически на всех фотографиях они выглядели торчащими в разные стороны, однако у Уилфреда прическа более аккуратно, за чем, очевидно, следит его мать.

Кроме мальчика, пара воспитывает дочь Роми Айрис Шарлотту, которая родилась в декабре прошлого года, а о беременности Кэрри стало известно летом. Девочку назвали в честь тети Кэрри, Розмари, а Айрис происходит от греческого слова, обозначающего радугу, что намекает на то, что она "радужный ребенок" — ребенок, рожденный после выкидыша или мертворождения. Как известно Кэрри пережила выкидыш в начале 2021 года.

Второе имя малышки – дань уважения матери премьер-министра Шарлотте Джонсон Уол, которая скончалась в 2021 году.

Напомним, Кэрри Джонсон пришла поддержать мужа на Даунинг-стрит, 10, когда он объявил, что уходит с поста премьер-министра.