Жена Бориса Джонсона показала годовалую дочь Роми

9 декабря самому младшему ребенку Кэрри и Бориса Джонсонов исполнился год

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34-летняя жена бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона, Кэрри Джонсон, трогательно поздравила младшую дочь Роми с ее первым днем рождения, опубликовав пост на странице в Instagram.

На снимках изображенів идиллические картинки из жизни маленькой девочки. Она позирует вместе с собакой, смотря в окно, рассматривает свой первый тортик по случаю дня рождения, катается со старшим братом на машинке и на самокате, разбирает подарки и сидит у матери на руках.

Фото: Carrie Johnson/Instagram

"С первым днем рождения, моя дорогая Роми. Ты делаешь жизнь намного веселее! Моя милая девочка, всегда улыбающаяся и обычно болтающая, ты маленький комочек энергии. Ты ракета. Это привилегия и радость наблюдать за тем, как ты растешь", – подписала публикацию миссис Джонсон.

Полное имя ребенка – Роми Айрис Шарлотта. Девочку назвали в честь тети Кэрри, Розмари, а Айрис происходит от греческого слова, обозначающего радугу, что намекает на то, что она "радужный ребенок" — ребенок, рожденный после выкидыша или мертворождения. Как известно Кэрри пережила выкидыш в начале 2021 года.

Кроме Роми, в семье подрастает старший сын, двухлетний Уилфред. Кэрри на снимках всегда скрывает лица детей, однако ее подписчики уже отметили, что мальчик – копия своего отца. По крайней мере, у него точно такие же волосы, как и у Бориса Джонсона: соломенного цвета, густые и непослушные.