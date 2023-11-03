Дружина Бориса Джонсона показала струнку фігуру в бікіні після народження трьох дітей (фото)

Керрі Джонсон уже не вперше після народження молодшої дитини вирушає на відпочинок. Усі троє дітей подорожують разом із нею.

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35-річна Керрі Джонсон, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, вкотре вирушила разом із трьома дітьми на відпочинок і поділилася свіжими фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

На знімках — сама Керрі, троє її дітей — трирічний Вілфред, однорічна Ромі і Френк, якому днями виповниться чотири місяці, а також мальовничі краєвиди, включно з ідилічними картинками, пляжами з білим піском і пальмами.

На одному з фото місіс Джонсон позує, стоячи на САП-борді в білому купальнику і демонструючи струнку і підтягнуту фігуру. Її світлі локони зібрані в пучок, а очі заховані за сонцезахисними окулярами.

Тут же можна побачити фото Ромі у квітковому купальнику в гамаку, прикріпленому до гігантської пальми. Керрі традиційно вважає за краще не показувати обличчя дітей, тому дівчинка сфотографована зі спини.

Багатодітна мати також показала, як її старші син і дочка бігають уздовж води берегом, а малюк Френк лежить поруч із нею на кушетці. Ще один кадр показує користувачам Керрі у воді з дитиною на руках.

"Найщасливіші канікули з моїми мавпочками", — підписала вона знімки.

Це – друга подорож молодшого сина Керрі. Уперше вона поїхала з дітьми на відпочинок, коли йому було всього півтора місяця.

Чи був із нею чоловік, жінка не уточнила.

Борис Джонсон почав стосунки з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, а пізніше займалася тільки громадською діяльністю, 2018 року, після розлучення з Мариною Вілер. 29 лютого 2020 року пара оголосила, що чекає на дитину. Вілфреда Ніколаса назвали на честь лікарів, які врятували Борису життя, коли він потрапив до лікарні під час пандемії.

Наступного року Борис і Керрі одружилися на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі. А через кілька місяців народилася їхня дочка Ромі Айріс Шарлотт. До цього Керрі перенесла викидень.

Зараз пара живе в Оксфордширі.

Раніше Фокус писав, що дружина Бориса Джонсона з'явилася на саміті G7 у костюмі за 90,5 тис. гривень.