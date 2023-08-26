Дружина Бориса Джонсона, яка нещодавно народила, показала всіх трьох дітей на відпочинку в Греції

Дружина політика повезла свого півторамісячного сина Френка на перший у його житті курорт.

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35-річна дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Керрі, яка тільки півтора місяці тому народила третю дитину, вирушила з усіма своїми дітьми на відпочинок до Греції. Багатодітна мама не тільки публікує фото красивих пейзажів, демонструє, чим займається у відпустці, а й показала синів і доньку, традиційно сховавши їхні обличчя від цікавих очей.

У якому саме місці відпочиває, місіс Джонсон не вказує, проте із задоволенням публікує світлини синього моря і красивих гір, фотографує заходи сонця і своїх дітей на березі. На одному зі знімків старший син Джонсонів, Вілфред, обіймає сестру Ромі, а на кількох інших видно і наймолодшу дитину, півторамісячного Френкі. Він сфотографований на пляжі з мамою і сестрою, а також на кушетці в готелі.

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Дещо раніше Керрі показала фото зі Словенії, де вони всією сім'єю відпочивали в серпні минулого року. У каруселі її можна побачити в червоному роздільному купальнику на тлі неймовірно красивої природи.

"У цей час минулого року я вирушила в одну зі своїх найщасливіших подорожей у прекрасну Словенію. Якщо ви любите гірські краєвиди, неймовірні піші та велосипедні прогулянки, купання в озері та найсмачнішу їжу і вино – вам сюди! Не можу не порекомендувати!" — підписала вона добірку фото.

Раніше Фокус писав, що Керрі та Борис за рік після вінчання у Вестмінстерському абатстві (2021 року) влаштували пишне весілля з гостями в маєтку одного з головних спонсорів Консервативної партії Великої Британії 76-річного лорда Бамфорда. На той момент у них уже був Вілфред і Ромі, яка народилася в грудні 2021 року.