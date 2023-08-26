Недавно родившая жена Бориса Джонсона показала всех троих детей на отдыхе в Греции

Супруга политика повезла своего полуторамесячного сына Фрэнка на первый в его жизни курорт.

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35-летняя супруга бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Кэрри, которая только полтора месяца назад родила третьего ребенка, отправилась со всеми своими детьми на отдых в Грецию. Многодетная мама не только публикует фотографии красивых пейзажей, демонстрирует, чем занимается в отпуске, но и показала своих сыновей и дочь, традиционно спрятав их лица от любопытных глаз.

В каком именно месте отдыхает, миссис Джонсон не указывает, однако с удовольствием публикует фотографии синего моря и красивых гор, фотографирует закаты и своих детей на берегу. На одном из снимков старший сын Джонсонов, Уилфред, обнимает сестру Роми, а на паре других виден и самый младший ребенок, полуторамесячный Фрэнки. Он сфотографирован на пляже с мамо и сестрой, а также на кушетке в отеле.

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Несколько ранее Кэрри показала фото со Словении, где они всей семьей отдыхали в августе прошлого года. В карусели ее можно увидеть в красном раздельном купальнике на фоне невероятно красивой природы.

"В это время в прошлом году я отправилась в одно из своих самых счастливых путешествий в прекрасную Словению. Если вы любите горные пейзажи, невероятные пешие и велосипедные прогулки, купание в озере и самую вкусную еду и вино – вам сюда! Не могу не порекомендовать!" – подписала она подборку фото.

Ранее Фокус писал, что Кэрри и Борис через год после венчания в Вестминстерском аббатстве (в 2021 году) устроили пышную свадьбу с гостями в особняке одного из главных спонсоров Консервативной партии Великобритании 76-летнего лорда Бамфорда. На тот момент у них уже был Уилфред и Роми, которая родилась в декабре 2021 года.