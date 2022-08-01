Борис и Кэрри Джонсон отпраздновали пышную свадьбу через 14 месяцев после венчания

Местом празднования стало роскошное поместье британского лорда Бамфорда.

Через год после венчания в Вестминстерском аббатства Борис Джонсон и его жена Кэрри устроили пышную свадьбу с гостями в особняке одного из главных спонсоров Консервативной партии Великобритании 76-летнего лорда Бамфорда, сообщает The Sun.

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Для праздника Кэрри выбрала шелковое рубиновое платье Savannah Miller стоимостью 3500 фунтов стерлингов. Покупать наряд она не стала, а взяла его напрокат за 25 фунтов стерлингов на лондонском веб-сайте Wardrobe HQ. Бренд принадлежит старшей сестры актрисы Сиенны Миллер. Примечательно, что жена политика арендовала платье и для своей первой свадебной церемонии. Наряд из тюля с расклешенными рукавами, украшенный греческим дизайнером Кристосом Костареллосом, стоивший 2830 фунтов, обошелся невесте в 45 фунтов.

[ + – ] ДЛя венчания 14 месяцев назад Кэрри Саймондс арендовала свадебное платье за 45 фунтов стерлингов Фото: Daily Mail

Гостей, прибывших на свадебную вечеринку в субботу в Дейлсфорд-хаус в Глостершире, встречали шампанским и любимым коктейлем Кэрри – негрони.

По информации журналистов, Кэрри тщательно планировала свадебную вечеринку с леди Бамфорд, чтобы наконец отметить по настоящему бракосочетание, состоявшееся 14 месяцев назад. Однако тогда пышному празднику помешала пандемия коронавируса.

Вечеринка была устроена в деревенском стиле. На территории поместья установили огромный белый шатер, а также разбросали тюки сена и поставили большие деревяные бочки, которые выглядели так, будтовыступали в роли столов.

Присутствующих угощали южноафриканской уличной едой, которую описывают как "экологически чистую", несмотря на то, что гости прибывали на Rolls Royce, Range Rover и даже на вертолете. В меню были ананас, настоянный на лайме и мяте, картофель фри со шкуркой, копченая на вишневых дровах свинина с медом и горчичной капустой, а также бычьи щеки абердин-ангусской породы.

Среди 150 или около того гостей замечены однопартийцы Джонсона, оставшиеся ему верными после отставки с поста премьер-министра: Джейкоб Рис-Могг, Бен Уоллес, Надин Доррис, Аманда Миллинг, бывший председатель партии тори и экс-министр культуры Джон Уиттингдейл. Торжество также посетили сестра Бориса, журналист Рэйчел Джонсон, отец жениха Стэнли Джонсон, бывшая звезда сериала "Соседи" Холли Вэлэнс с мужем-магнатом Ником Кэнди.

Свой свадебный танец супруги исполнили под мелодию Sweet Caroline.

Фотографировать происходящие за воротами поместья всем гостям было категорически запрещено, поэтому в Сеть утекли только фото шатра, сделанные с воздуха.

Напомним, в прошлом году Кэрри родила мужу второго ребенка, а во время его отставки появилась на Даунинг-стрит с детьми, чтобы поддержать его.