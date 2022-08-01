Борис і Керрі Джонсон відсвяткували пишне весілля через 14 місяців після вінчання

Місцем святкування став розкішний маєток британського лорда Бамфорда.

Через рік після вінчання у Вестмінстерському абатстві Борис Джонсон і його дружина Керрі влаштували пишне весілля з гостями в маєтку одного з головних спонсорів Консервативної партії Великобританії 76-річного лорда Бамфорда, повідомляє The Sun.

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Для свята Керрі обрала шовкову рубінову сукню Savannah Miller вартістю 3500 фунтів стерлінгів. Купувати вбрання вона не стала, а взяла його за 25 фунтів стерлінгів на лондонському вебсайті Wardrobe HQ. Бренд належить старшій сестрі акторки Сієнни Міллер. Примітно, що дружина політика орендувала сукню для своєї першої весільної церемонії. Вбрання з тюлю з розкльошеними рукавами, прикрашене грецьким дизайнером Крістосом Костареллосом, що коштувало 2830 фунтів, обійшлося нареченій у 45 фунтів.

[ + – ] Для вінчання 14 місяців тому Керрі Саймондс орендувала весільну сукню за 45 фунтів стерлінгів Фото: Daily Mail

Гостей, які прибули на весільну вечірку в суботу в Дейлсфорд-хаус у Глостерширі, зустрічали шампанським і улюбленим коктейлем Керрі — негроні.

За інформацією журналістів, Керрі ретельно планувала весільну вечірку з леді Бамфорд, щоб нарешті відзначити по-справжньому одруження, що відбулося 14 місяців тому. Однак тоді пишному святу завадила пандемія коронавірусу.

Вечірка була влаштована в сільському стилі. На території маєтку встановили величезний білий намет, а також розкидали тюки сіна та поставили великі дерев'яні бочки, які мали такий вигляд, ніби виступали в ролі столів.

Присутніх пригощали південноафриканською вуличною їжею, яку описують як екологічно чисту, незважаючи на те, що гості прибували на Rolls Royce, Range Rover і навіть на гелікоптері. У меню були ананас, настояний на лаймі та м'яті, картопля фрі зі шкіркою, копчена на вишневих дровах свинина з медом і гірчичною капустою, а також бичачі щоки абердин-ангуської породи.

Серед 150 або близько того гостей помічені однопартійці Джонсона, які залишилися йому вірними після відставки з поста прем'єр-міністра: Джейкоб Ріс-Могг, Бен Воллес, Надін Доріс, Аманда Міллінг, колишній голова партії торі й ексміністр культури Джон Віттінгдейл. Урочистість також відвідали сестра Бориса, журналістка Рейчел Джонсон, батько нареченого Стенлі Джонсон, колишня зірка серіалу "Сусіди" Голлі Веленс із чоловіком-магнатом Ніком Кенді.

Свій весільний танець подружжя виконало під мелодію Sweet Caroline.

Фотографувати те, що відбувалися за воротами маєтку, всім гостям було категорично заборонено, тому в мережу витекли тільки фото намету, зроблені з повітря.

Нагадаємо, минулого року Керрі народила чоловікові другу дитину, а під час його відставки з'явилася на Даунінг-стріт із дітьми, щоб підтримати його.