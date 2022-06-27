Дружина Бориса Джонсона з'явилася на саміті G7 у костюмі за 90,5 тис. гривень

Керрі Джонсон повторила образ герцогині Кембриджської Кетрін.

34-річна дружина британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона Керрі, яка супроводжує чоловіка на триденному саміті G7 у Німеччині, у день відкриття зустрічі світових лідерів у замку Ельмау в Баварських Альпах, недалеко від Гарміш-Партенкірхена у розкішному білому ансамблі, повідомляє Express.

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Вона одягла пошитий на замовлення білий блейзер і широкі штани в тон від лондонського бренду The Deck. Свій елегантний ансамбль вона доповнила туфлями тілесного кольору від J Crew, а волосся розпустила, що додало їй ще більш елегантної жіночності. Як аксесуари Керрі обрала золотий ланцюжок із підвіскою у вигляді зірки, сережки та пару витончених золотих каблучок.

Вартість костюмів Deck починається з колосальних 2 200 фунтів стерлінгів, а вбрання Керрі оцінюється в 2 500 фунтів стерлінгів (90,5 тис. грн).

Фото: Getty Images

Моду на білі костюми в Британії задала герцогиня Кембриджська, яка на відкритті Національного монумента Віндраш на вокзалі Ватерлоо виблискувала в такого ж кольору ансамблі від Alexander McQueen. На ній був жакет за 1 370 фунтів стерлінгів і штани вартістю 590 фунтів стерлінгів.

Герцогиня вже носила цей костюм раніше, поєднуючи піджак із помаранчевою блузкою, коли вона була на Ямайці на початку цього року під час свого карибського туру з Вільямом.

Політик і його майбутня дружина познайомилися ще в 2012 році на виборах мера Лондона, коли Керрі працювала в штабі Джонсона. Про стосунки пари стало відомо в 2019-му, а через рік вони побралися. Таємна церемонія одруження відбулася навесні 2021 року у Вестмінстерському соборі.

Навесні 2020 року у подружжя народився син, а у грудні 2021-го — дочка. Загалом політик має семеро дітей.

Нагадаємо, тиждень тому дружина Бориса Джонсона відвідала щорічні королівські стрибки Royal Ascot, які одночасно є і модним показом вбрання і капелюхів. Керрі Джонсон вийшла у світ у сукні, взятій напрокат.