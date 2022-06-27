Жена Бориса Джонсона появилась на саммите G7 в костюме за 90,5 тыс. гривен

Кэрри Джонсон повторила образ герцогини Кембриджской Кэтрин.

34-летняя жена британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри, которая сопровождает супруга на трехдневном самиите G7 в Германии, в день отрытия встречи мировых лидеров в замке Эльмау в Баварских Альпах, недалеко от Гармиш-Партенкирхена в роскошном белом ансамбле, сообщает Express.

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Она надела сшитый на заказ белый блейзер и широкие брюки в тон от лондонского бренда The Deck. Свой элегантный ансамбль она дополнила туфлями телесного цвета от J Crew, а волосы распустила, что придало ей еще более элегантной женственности. В качестве аксессуаров Кэрри выбрала золотую цепочку с подвеской в виде звезды, серьги и пару изящных золотых колец.

Стоимость костюмов Deck начинается с колоссальных 2200 фунтов стерлингов, а наряд Кэрри оценивается в 2500 фунтов стерлингов (90,5 тыс. грн).

Фото: Getty Images

Моду на белые костюмы в Британии задала герцогиня Кембриджская, которая на открытии Национального монумента Виндраш на вокзале Ватерлоо блистала в такого же цвета ансамбле от Alexander McQueen. На ней был жакет за 1370 фунтов стерлингов и брюки стоимостью 590 фунтов стерлингов.

Герцогиня уже носила этот костюм раньше, сочетая пиджак с оранжевой блузкой, когда она была на Ямайке в начале этого года во время своего карибского тура с Уильямом.

Политик и его будущая жена познакомилисб еще в 2012 году на выборах мэра Лондона, когда Кэрри работала в штабе Джонсона. Об отношениях пары стало известно в 2019-м, а через год они обручились. Тайная церемония бракосочетания состоялась весной 2021 года в Вестминстерском соборе.

Весной 2020 года у супругов родился сын, а в декабре 2021-го – дочь. Всего у политика семеро детей.

Напомним, неделю назад жена Бориса Джонсона посетила ежегодные королевские скачки Royal Ascot, которые одновременно являются и модным показом нарядов и шляп. Кэрри Джонсон вышла в свет в платье, взятом напрокат.