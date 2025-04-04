Заробили мільйони: як зістарені підроблені карти скарбів приносили "золото" (відео)

Турецька поліція провела масштабну операцію в дев'яти провінціях країни, унаслідок якої було затримано велику групу шахраїв, які обдурили довірливих громадян на суму понад 50 млн турецьких лір (приблизно 1,3 млн доларів).

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Про це пише Oddity Central.

Зловмисники продавали жертвам майстерно зістарені підроблені карти скарбів і стягували додаткову плату за допомогу в продажу нібито знайдених артефактів.

За даними слідства, шахраї цілеспрямовано їздили сільськими районами Туреччини, пропонуючи місцевим жителям намальовані від руки мапи, на яких були позначені нібито заховані скарби в околицях. Карти мали реалістичний вигляд і вказували на знайомі жителям місця, що викликало довіру. Аферисти стверджували, що самі не можуть вирушити на пошуки через віддаленість і пропонували продати "цінні" схеми за винагороду.

Однак на цьому шахрайська схема не закінчувалася. Після того як жертви вирушали на пошуки й нібито знаходили "золоті" статуетки й монети, з ними повторно зв'язувалися шахраї й пропонували оцінити знахідку через "священика", який мав зв'язки з іноземними колекціонерами. За відеозв'язком псевдо-священик підтверджував високу цінність предметів і обіцяв вигідний продаж за кордон, але вимагав комісію за посередництво.

Насправді знайдені предмети були позбавленими смаку металевими підробками Фото: ÜLKE TV

Насправді знайдені предмети були позбавленими смаку металевими підробками, покритими фарбою під золото. Отримавши гроші за послуги, шахраї зникали, залишаючи жертв ні з чим.

Схема виявилася настільки успішною, що кілька ошуканих жителів вирішили звернутися в поліцію. Розслідування призвело до виявлення ватажків злочинної групи в провінції Тунджелі. Під час координованої операції було заарештовано десятки підозрюваних, вилучено речові докази, включно з картами, фальшивими артефактами та матеріалами для підробок.

Поліція продовжує слідчі дії та закликає громадян бути пильними й не піддаватися на обіцянки легкої наживи.

Раніше Фокус повідомляв, що люди кинулися збирати гроші після того, як до пляжу прибило сумки з готівкою. Співробітники поліції підтвердили початок розслідування, проте джерело виявлених грошей поки не встановлено. За словами свідків, купюри в буквальному сенсі "спливали" з води.

Також стало відомо, що бармен скористався збоєм у банкоматах і "отримав" 500 000 доларів. У 2011 році чоловік випадково виявив банківський збій, завдяки якому зміг протягом кількох місяців "створювати" гроші просто на своєму рахунку.