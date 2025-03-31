Люди кинулися збирати гроші: до пляжу прибило сумки з готівкою (фото)

На пляжі Кендаллс у місті Кіама (Австралія) було виявлено пачки готівки, викинуті на берег. Поліція підтвердила, що почала розслідування інциденту, походження коштів залишається невідомим.

Related video

Про це пише ABC News.

Співробітники поліції підтвердили початок розслідування, проте джерело виявлених грошей поки що не встановлено. За словами свідків, купюри в буквальному сенсі "спливали" з води, а один з очевидців повідомив, що бачив чоловіка, який просив відпочивальників допомогти зібрати гроші.

"Я підійшов до нього, і він сказав, що просто пішов купатися з грошима в кишені", — розповів один зі свідків. Він також зазначив, що пляжем були розкидані шматки липкої плівки.

Інші очевидці розповіли про справжній ажіотаж біля води: люди пірнали в прибій, поруч перебував човен, а один зі свідків стверджує, що бачив, як водолаз витягнув із води сумку з грошима.

Сью, яка прожила в Кіамі 40 років, каже, що знахідка викликала справжній ажіотаж серед місцевих жителів. Фото: ABC News

Поліція вилучила виявлені засоби та направила їх на експертизу. Триває розслідування.

Експерти не виключають, що інцидент може бути пов'язаний з діяльністю злочинних синдикатів. Доктор Джейд Ліндлі, фахівець з морської злочинності з Університету Західної Австралії, зазначила, що австралійські води нерідко використовуються для транспортування наркотиків і грошей. За її словами, знайдені купюри цілком могли бути частиною невдалого "закидання" з судна, яке намагалося позбутися вантажу, що компрометує.

Місцеві жителі активно обговорюють подію в соцмережах. Деякі припускають, що гроші могли бути пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Поліція закликає всіх, хто може володіти інформацією, звернутися до відділку. Розслідування триває.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка змінила замки у 80 квартирах і продала їх своїм близьким. У Китаї розкрито шокуючу аферу, в якій Ван Вей 5 років незаконно торгувала нерухомістю, підробивши документи на право власності. Загальний збиток від її дій склав близько 24 мільйонів юанів (приблизно 3,3 мільйона доларів США).

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.