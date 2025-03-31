Люди бросились собирать деньги: к пляжу прибило сумки с наличными (фото)

На пляже Кендаллс в городе Киама (Австралия) были обнаружены пачки наличных денег, выброшенные на берег. Полиция подтвердила, что начала расследование инцидента, происхождение средств остается неизвестным.

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Об этом пишет ABC News.

Сотрудники полиции подтвердили начало расследования, однако источник обнаруженных денег пока не установлен. По словам свидетелей, купюры в буквальном смысле "всплывали" из воды, а один из очевидцев сообщил, что видел мужчину, просившего отдыхающих помочь собрать деньги.

"Я подошел к нему, и он сказал, что просто пошел купаться с деньгами в кармане", — рассказал один из свидетелей. Он также отметил, что по пляжу были разбросаны куски липкой пленки.

Другие очевидцы рассказали о настоящем ажиотаже у воды: люди ныряли в прибой, рядом находилась лодка, а один из свидетелей утверждает, что видел, как водолаз вытащил из воды сумку с деньгами.

Сью, прожившая в Киаме 40 лет, говорит, что находка вызвала настоящий ажиотаж среди местных жителей. Фото: ABC News

Полиция изъяла обнаруженные средства и направила их на экспертизу. Ведется расследование.

Эксперты не исключают, что инцидент может быть связан с деятельностью преступных синдикатов. Доктор Джейд Линдли, специалист по морской преступности из Университета Западной Австралии, отметила, что австралийские воды нередко используются для транспортировки наркотиков и денег. По ее словам, найденные купюры вполне могли быть частью неудачной "заброски" с судна, которое пыталось избавиться от компрометирующего груза.

Местные жители активно обсуждают произошедшее в соцсетях. Некоторые предполагают, что деньги могли быть связаны с незаконным оборотом наркотиков. Полиция призывает всех, кто может обладать информацией, обратиться в участок. Расследование продолжается.

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