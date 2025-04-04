Заработали миллионы: как состаренные поддельные карты сокровищ приносили "золото" (видео)

Турецкая полиция провела масштабную операцию в девяти провинциях страны, в результате которой была задержана крупная группа мошенников, обманувших доверчивых граждан на сумму более 50 млн турецких лир (примерно 1,3 млн долларов).

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Об этом пишет Oddity Central.

Злоумышленники продавали жертвам искусно состаренные поддельные карты сокровищ и взимали дополнительную плату за помощь в продаже якобы найденных артефактов.

По данным следствия, мошенники целенаправленно ездили по сельским районам Турции, предлагая местным жителям нарисованные от руки карты, на которых были отмечены якобы спрятанные сокровища в окрестностях. Карты выглядели реалистично и указывали на знакомые жителям места, что вызывало доверие. Аферисты утверждали, что сами не могут отправиться на поиски из-за отдаленности и предлагали продать "ценные" схемы за вознаграждение.

Однако на этом мошенническая схема не заканчивалась. После того как жертвы отправлялись на поиски и якобы находили "золотые" статуэтки и монеты, с ними повторно связывались мошенники и предлагали оценить находку через "священника", который имел связи с иностранными коллекционерами. По видеосвязи лже-священник подтверждал высокую ценность предметов и обещал выгодную продажу за рубеж, но требовал комиссию за посредничество.

В действительности найденные предметы были безвкусными металлическими подделками Фото: ÜLKE TV

В действительности найденные предметы были безвкусными металлическими подделками, покрытыми краской под золото. Получив деньги за услуги, мошенники исчезали, оставляя жертв ни с чем.

Схема оказалась настолько успешной, что несколько обманутых жителей решили обратиться в полицию. Расследование привело к выявлению главарей преступной группы в провинции Тунджели. В ходе координированной операции были арестованы десятки подозреваемых, изъяты вещественные доказательства, включая карты, фальшивые артефакты и материалы для подделок.

Полиция продолжает следственные действия и призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на обещания легкой наживы.

Ранее Фокус сообщал, что люди бросились собирать деньги после того, как к пляжу прибило сумки с наличными. Сотрудники полиции подтвердили начало расследования, однако источник обнаруженных денег пока не установлен. По словам свидетелей, купюры в буквальном смысле "всплывали" из воды.

Также стало известно, что бармен воспользовался сбоем в банкоматах и "получил" 500 000 долларов. В 2011 году мужчина случайно обнаружил банковский сбой, благодаря которому смог в течение нескольких месяцев "создавать" деньги прямо на своем счете.