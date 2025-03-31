Деньги из ниоткуда: бармен пользовался сбоем в банкоматах и "получил" $500 000 (видео)

Австралийский бармен Дэн Сондерс в 2011 году случайно обнаружил банковский сбой, благодаря которому смог в течение нескольких месяцев "создавать" деньги прямо на своем счете. История, похожая на сценарий фильма, обернулась полумиллионом потраченных долларов, роскошной жизнью и тюремным сроком.

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Об этой истории вспоминает Historic Flix.

Все началось с обычного похода в бар с другом. Когда настала его очередь платить, Дэн обнаружил, что у него на счете всего 3 доллара. В состоянии сильного опьянения он подошел к банкомату и попытался перевести $200 с кредитного счета на дебетовый. Операция была отменена — но на счете мужчины неожиданно появилось $203. Австралиец начал пробовать снова и снова и каждый раз счет увеличивался, несмотря на "отмененные" транзакции.

Дэн понял, что обнаружил лазейку в системе National Australia Bank (NAB), позволяющую "клонировать" деньги между 00:00 и 01:00, когда происходит синхронизация баз данных банка. Он начал делать регулярные ночные походы к банкоматам, переводя по $2000 за раз — и так ежедневно, неделями. Позже оказалось, что "глюк" срабатывает в любое время суток.

Дэн Сондерс тратил деньги с размахом: чартерные вертолеты, роскошные отели по $2000 за ночь, дизайнерская одежда, элитные рестораны и путешествия с друзьями. Все это финансировалось благодаря сбою в банковской системе.

Дэн Сондерс успел побывать в Париже Фото: Vice

Хотя банк изредка связывался с ним, чтобы подтвердить операции, никаких реальных мер не предпринималось. Самый курьезный момент случился, когда оператор банка поинтересовался, почему Дэн накануне пытался снять $900,000.

"Наверное, нажал не туда, был пьян", — ответил тога Сондерс. Сотрудник рассмеялся, и на этом все закончилось.

Однако за фасадом шикарной жизни скрывался нарастающий стресс. Дэн начал страдать от панических атак, стал зависим от лекарств и потерял сон. Отношения с невестой, школьной учительницей, рухнули — она заподозрила неладное. Вскоре он остался один, с растущим беспокойством и пустотой.

После завершения "карнавала", когда банк все же заморозил его счет, Дэн обратился к СМИ, решив публично признаться. Его история была описана в газетах, а затем он появился на национальном телешоу A Current Affair, где открыто рассказал о своем преступлении.

Мужчина вернулся к работе барменом Фото: YouTube

После этого полиция, наконец, заинтересовалась делом. В 2014 году против него выдвинули более 100 обвинений в мошенничестве. Суд состоялся в 2015 году, и хотя ни обвинение, ни судья так и не смогли до конца понять техническую суть сбоя, Дэна признали виновным.

Его приговорили к 12 месяцам тюрьмы и 18 месяцам общественных работ. Также он должен был вернуть $250,000 банку NAB. Любопытно, что реальная сумма, по неподтвержденным данным изнутри банка, составила около $1,6 миллиона, однако сам Дэн утверждает, что потратил примерно $500,000.

Издание отмечает, что сейчас австралиец вернулся к работе бармена и утверждает, что чувствует себя лучше, чем когда-либо. Его история легла в основу восьмисерийного подкаста под названием The Glitch.

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