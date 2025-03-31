Гроші з нізвідки: бармен користувався збоєм у банкоматах і "отримав" $500 000 (відео)

Австралійський бармен Ден Сондерс 2011 року випадково виявив банківський збій, завдяки якому зміг упродовж кількох місяців "створювати" гроші просто на своєму рахунку. Історія, схожа на сценарій фільму, обернулася півмільйоном витрачених доларів, розкішним життям і тюремним терміном.

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Усе почалося зі звичайного походу в бар із другом. Коли настала його черга платити, Ден виявив, що у нього на рахунку всього 3 долари. У стані сильного сп'яніння він підійшов до банкомата і спробував перевести $200 з кредитного рахунку на дебетовий. Операцію було скасовано — але на рахунку чоловіка несподівано з'явилося $203. Австралієць почав пробувати знову і знову, і щоразу рахунок збільшувався, попри "скасовані" транзакції.

Ден зрозумів, що виявив шпарину в системі National Australia Bank (NAB), що дає змогу "клонувати" гроші між 00:00 і 01:00, коли відбувається синхронізація баз даних банку. Він почав робити регулярні нічні походи до банкоматів, переказуючи по $2000 за раз — і так щодня, тижнями. Пізніше виявилося, що "глюк" спрацьовує в будь-який час доби.

Ден Сондерс витрачав гроші з розмахом: чартерні гелікоптери, розкішні готелі по $2000 за ніч, дизайнерський одяг, елітні ресторани і подорожі з друзями. Усе це фінансувалося завдяки збою в банківській системі.

Ден Сондерс встиг побувати в Парижі Фото: Vice

Хоча банк зрідка зв'язувався з ним, щоб підтвердити операції, жодних реальних заходів не вживали. Найкурйозніший момент трапився, коли оператор банку поцікавився, чому Ден напередодні намагався зняти $900,000.

"Напевно, натиснув не туди, був п'яний", — відповів тога Сондерс. Співробітник розсміявся, і на цьому все закінчилося.

Однак за фасадом шикарного життя ховався стрес, що поступово тільки зростав. Ден почав страждати від панічних атак, став залежним від ліків і втратив сон. Стосунки з нареченою, шкільною вчителькою, зруйнувалися — вона запідозрила недобре. Незабаром він залишився один, зі занепокоєнням і порожнечею.

Після завершення "карнавалу", коли банк все ж заморозив його рахунок, Ден звернувся до ЗМІ, вирішивши публічно зізнатися. Його історію було описано в газетах, а потім він з'явився на національному телешоу A Current Affair, де відкрито розповів про свій злочин.

Чоловік повернувся до роботи барменом Фото: YouTube

Після цього поліція, нарешті, зацікавилася справою. У 2014 році проти нього висунули понад 100 звинувачень у шахрайстві. Суд відбувся 2015 року, і хоча ні обвинувачення, ні суддя так і не змогли до кінця зрозуміти технічну суть збою, Дена визнали винним.

Його засудили до 12 місяців в'язниці та 18 місяців громадських робіт. Також він мав повернути $250,000 банку NAB. Цікаво, що реальна сума, за непідтвердженими даними зсередини банку, становила близько $1,6 мільйона, проте сам Ден стверджує, що витратив приблизно $500,000.

Видання зазначає, що зараз австралієць повернувся до роботи бармена і стверджує, що почувається краще, ніж будь-коли. Його історія лягла в основу восьмисерійного подкасту під назвою The Glitch.

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