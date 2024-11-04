Влада Маямі-Біч забрала у Шона "Дідді" Комбса ключ від міста (фото)

Міська влада вважає, що Puff Daddy, підозрюваний у сексуальному насильстві, не може бути удостоєним честі володіти ключем від міста. Репер продовжує заперечувати будь-які звинувачення проти нього. Його адвокатам уже двічі відмовили у звільненні Комбса під заставу в $50 мільйонів.

Related video

Міська влада Маямі-Біч, штат Флорида, позбавила Шона "Дідді" Комбса ключа від міста. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з його арештом і звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті, повідомляє TMZ.

За інформацією журналістів, мер Маямі-Біч Стівен Майнер і міська комісія одноголосно проголосували за рішення позбавити Пі Дідді такої честі на очному слуханні. Тепер Майнер має офіційно підписати резолюцію. У 2015 році Дідді був удостоєний церемоніального ключа за свій внесок у музичну індустрію і роль в організації музичної конференції Revolt у Маямі-Біч.

Шон Комбс отримав ключ від Маямі-Біч Фото: Getty Images

Втрата ключа, швидше за все, Дідді не дивує. Адже це не вперше, коли він втрачає почесний ключ від міста. Скандальний репер повернув місту ключ від Нью-Йорка в червні після того, як мер Ерік Адамс надіслав йому листа з відповідним проханням. Це сталося після того, як з'явилося відео, на якому Комбс б'є свою колишню дівчину Кессі Вентуру.

Пі Дідді мер Ерік Адамс вручив ключ від міста Нью-Йорк, 15 вересня, 2023 рік Фото: Getty Images

Відомо, що в жовтні 2006 року, Комбс був нагороджений "Ключем від міста Чикаго", отримавши цю нагороду з рук колишнього мера Річарда Дейлі. Неясно, чи пішов за прикладом нинішній мер "міста вітрів" і чи анулював ключ.

Наразі Комбс перебуває у в'язниці Брукліна. Близько 120 людей висунули проти мільярдера звинувачення в сексуальних домаганнях і нові позови у справі репера продовжують надходити. Судовий процес над Пі Дідді має розпочатися 5 травня 2025 року.

Раніше, 8 жовтня, Фокус писав про те, чому Голлівуд боїться Puff Daddy навіть у в'язниці.