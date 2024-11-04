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Влада Маямі-Біч забрала у Шона "Дідді" Комбса ключ від міста (фото)

Шон Комбс
Фото: Getty Images | Репер Шон Комбс

Міська влада вважає, що Puff Daddy, підозрюваний у сексуальному насильстві, не може бути удостоєним честі володіти ключем від міста. Репер продовжує заперечувати будь-які звинувачення проти нього. Його адвокатам уже двічі відмовили у звільненні Комбса під заставу в $50 мільйонів.

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Міська влада Маямі-Біч, штат Флорида, позбавила Шона "Дідді" Комбса ключа від міста. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з його арештом і звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті, повідомляє TMZ.

За інформацією журналістів, мер Маямі-Біч Стівен Майнер і міська комісія одноголосно проголосували за рішення позбавити Пі Дідді такої честі на очному слуханні. Тепер Майнер має офіційно підписати резолюцію. У 2015 році Дідді був удостоєний церемоніального ключа за свій внесок у музичну індустрію і роль в організації музичної конференції Revolt у Маямі-Біч.

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Шон Комбс отримав ключ від Маямі-Біч
Фото: Getty Images

Втрата ключа, швидше за все, Дідді не дивує. Адже це не вперше, коли він втрачає почесний ключ від міста. Скандальний репер повернув місту ключ від Нью-Йорка в червні після того, як мер Ерік Адамс надіслав йому листа з відповідним проханням. Це сталося після того, як з'явилося відео, на якому Комбс б'є свою колишню дівчину Кессі Вентуру.

Шон Комбс, ключ, Ерік Адамс Fullscreen
Пі Дідді мер Ерік Адамс вручив ключ від міста Нью-Йорк, 15 вересня, 2023 рік
Фото: Getty Images

Відомо, що в жовтні 2006 року, Комбс був нагороджений "Ключем від міста Чикаго", отримавши цю нагороду з рук колишнього мера Річарда Дейлі. Неясно, чи пішов за прикладом нинішній мер "міста вітрів" і чи анулював ключ.

Наразі Комбс перебуває у в'язниці Брукліна. Близько 120 людей висунули проти мільярдера звинувачення в сексуальних домаганнях і нові позови у справі репера продовжують надходити. Судовий процес над Пі Дідді має розпочатися 5 травня 2025 року.

Раніше, 8 жовтня, Фокус писав про те, чому Голлівуд боїться Puff Daddy навіть у в'язниці.