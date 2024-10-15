Проти Diddy подали шість нових позовів: деталі

Потерпілі чоловіки детально описали все, що з ними зробив Шон Комбс.

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Шість нових позовів подали передбачувані жертви 54-річного музичного магната Шона Комбса, він же Puff Daddy проти нього. Про це на пресконференції заявив адвокат з Техасу Тоні Бузбі, який представляє інтереси потерпілих, пише Rolling Stone.

Позови подано від імені двох жінок та чотирьох чоловіків. Двоє жертв-чоловіків були з-поміж 120 обвинувачів, які нещодавно виступили із заявою про те, що Комбс вчинив щодо їх сексуальне насильство в період з 1995 по 2021 рік. У позові один із чоловіків, якому на той момент було 16 років, стверджував, що Puff Daddy чіплявся до нього на "білій вечірці" співака в Хемптонсі в 1998 році. Кажуть, що Комбс зробив це після того, як юнак, який був на рік молодший за вік згоди в Нью-Йорку, попросив поради про те, як потрапити до музичного бізнесу.

У позові стверджується, що Комбс наказав хлопчику зняти штани і почав чіплятися до нього. Нібито репер сказав своїй передбачуваній жертві, що така поведінка була обрядом посвяти для музикантів-початківців, і додав: "Хіба ти не хочеш потрапити в бізнес?"

Підліток змушений був підкоритися зі страху.

Інша жертва, ідентифікована як Джон Доу, стверджувала, що "зґвалтована орально" Комбсом у складському приміщенні флагманського магазину Macy's у травні 2008 року. За словами позивача, він працював у концесії Macy's Ecko Clothing — конкурента лінії одягу Комбса Sean John — і знаходився на складі, коли Комбс та троє його охоронців увійшли до приміщення. Бодигарди вдарили чоловіка, поваливши на підлогу, а коли злочин був скоєний, то охорона Комбса пригрозила йому, щоб він нічого нікому не розповідав. Згодом його звільнили без пояснення причин.

Усі шість позовів було подано до Південного окружного суду Нью-Йорка відповідно до Закону про захист жертв ґендерно-мотивованого насильства. Раніше проти Комбса вже висунули близько 12 позовів, де його звинувачують у сексуальному насильстві, секс-торгівлі та інших тяжких злочинах.

У звіті слідчих Комбс описується як жорстокий по відношенню до жінок протягом десятиліть і використовує свою владу в розважальній індустрії, щоб змусити своїх жертв замовкнути. Багато хто порівнює його з Джеффрі Епштейном від музики.

Колишні друзі, знайомі, співробітники, артисти лейблу Комбса Bad Boy та інсайдери індустрії розповіли, що Diddy – небезпечна особистість, яка використовує свою славу, щоб приховати практику сексуального насильства.

Згідно з звітом, історія сексуального насильства Комбса сягає часів до початку його музичної кар'єри, і жінки, які знали його в Університеті Говарда, говорили, що він виявляв ознаки агресивної особистості вже тоді.

Раніше Фокус писав, що мати Комбса закликала громадськість не судити її сина раніше, а сам заарештований 16 вересня репер спростовує всі звинувачення проти себе. Дата суду над ним призначена на 5 травня 2025 року, але таролог прогнозує, що до суду він може не дожити.