Нумеролог розповіла, якого числа народжуються аб'юзери

Останнім часом все частіше в соціумі можна почути слово аб'юзер, яким називають людину схильну до фізичного, психологічного та морального насилля. Такі люди були і є в нашому суспільстві, однак про насилля в родині, школі, чи на роботі публічно почали говорити тільки зараз. І хоч кожна людина обирає свій шлях, яким іти, нумерологиня все ж назвала ймовірних кандидатів на роль аб'юзера згідно їх дати народження.

Дата народження наділяє нас певними характеристиками та поведінкою. Кожна енергія має свою позитивну та негативну сторону, в нумерології ми говорими, проживати енергії за плюсом та за мінусом. У негативному аспекті, тобто в мінусі, деякі числа можуть проявлятися через абьюз та агресію, а деякі через замкненість, ізоляцію або стан жертви. Нумерологиня Валерія Мартиненко спеціально для Фокуса назвала дати в які народжуються особи з аб'юзерськими характеристиками.

За словами Валерії Мартиненко, є різні категорії абьюзивної поведінки: абьюз через слова, фізичне насилля, психологічний тиск. Наприклад, люди які народилися 1, 10, 19, 28 та 31 числа, це лідери, їм важливо бути першими, керувати та управляти іншими. Проживаючи такі енергії в мінусі, вони будуть прагнути до контролю і домінування в нейкращій її формі. Їх лідерство може бути егоцентричним, авторитарним і навіть агресивним. Вони часто ставлять свої інтереси на перше місце, не враховуючи думку партнера.

"4, 13, 22 та 31 числа — це найчоловічіші енергії, сила яких знаходиться в тілі, тому в мінусі агресивність таких людей може проявлятися через фізичне насилля або жорстокість. В мінусі це вперті люди, які не йдуть на компроміси та проявляють надмірну строгість. У відносинах вони можуть вимагати дотримуватися їхніх правил і рішень, не зважаючи на почуття партнера. Це може призводити до жорстокості та психологічного тиску", — пояснила нумерологиня.

Вона додала, що число 8, 17 та 26 — це енергія влади, контролю, грошей. Ця енергія символізує прагнення до влади та великих грошей, але в негативному прояві це може виливатися в жостокість, агресію та насильство. У стосунках такі люди можуть бути безжальними і нетерпимими, а також використовувати свою позицію для маніпулювання партнером.

"Дуже сильним енергетично вважається число 11, що дослівно перекладається як "сила". В плюсі такі люди створють щось величне та масштабне, але в мінусі руйнують все своєю агресією та невмінням контролювати свої емоції", — розповіла Валерія Мартиненко.

За її словами, числа 7, 16, 25 в негативному прояві можуть проявлятися через критичність та закритість. Такі люди стають байдужими до емоцій партнера та прояляють холод. В той час, як 9, 18 та 27 — це про драматизацію та надмірну емоційність в мінусі. Такі люди можуть маніпулювати емоціями партнера та викликати почуття провини або сорому.

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