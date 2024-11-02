Період значущих змін і випробувань: нумерологиня розповіла, що чекати в листопаді

Всі ми мріємо приймаючи важливі рішення отримати підказку від Всесвіту. Хтось для цього звертається до Бога, гороскопу, карт Таро, чи гадалок, а хтось питає підказки у чисел. Кожен новий місяць та його цифрове наповнення може дати підказку усім, хто в це вірить.

Related video

Нумерологічний прогноз — це аналіз впливу чисел на ваше життя та подальші події. З приходом нового місяця енергія та настанови можуть змінюватися. Тому спеціально для Фокуса нумерологиня Валерія Мартиненко розповіла, що принесе з собою листопад 2024 року.

Так, за її словами, число 11 (листопад у календарі 11 за номером) у нумерології має особливу енергію, яка часто вважається однією з найпотужніших і найсильніших. Енергія числа 11 — це поєднання сили, потенціалу, духовного розвитку та великої внутрішньої інтуїції. Однак, при недотриманні балансу, це число може проявлятися і з негативного боку, призводячи до руйнування, агресії та ситуацій, які несуть тяжкі наслідки.

"Для кожної людини листопад може стати по-своєму сприятливим або ні, але вцілому для всього світу, він може стати тяжким. У листопаді 2024 року на глобальному рівні нас очікує період значущих змін і випробувань, які спонукають до переосмислення як особистих, так і глобальних", — розповіла нумерологиня.

Валерія Мартиненко також уточнила, що листопад має тенденцію до підвищеної напруги. Це пов’язано з тим, що загальна сума цифр місяця та року (11+2024) утворює 9 — число завершення циклів, завершення старих проєктів, а також можливих трансформацій. Дев’ятка підсилює тенденції до змін, і ці процеси можуть бути інтенсивними, а подекуди навіть кризовими.

"Місяць може відзначитися економічними потрясіннями, різкими змінами в політичних сферах та збільшенням соціальної напруженості. Крім того, листопад матиме несприятливі дні для важливих починань, особливо 1, 4, 6, 10, 16, 24 і 25 числа, коли енергетика сприяє конфліктам та ускладненням у переговорах або справах, що потребують стабільності. Також важливо бути уважними в день дзеркальної дати 11.11.2024, подвійна енергія числа 11 може привнести сильні потрясіння та непередбачувані ситуації. Таким чином, якщо є можливість, варто уникати планування важливих подій на ці дні й намагатися використовувати місяць для завершення проєктів або перегляду стратегії. А ось грудень 2024 року вже відкриє новий цикл, сприятливий до нових починань та приємних змін", — рещюмувала нумерологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумерологиня про президентство Володимира Зеленського.

Крім цього, Фокус писав, що нумерологиня розповіла про кармічний обов'язок Олени Зеленської та її сумісність з Володимиром.