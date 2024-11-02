Период значимых перемен и испытаний: нумеролог рассказала, что ждать в ноябре

Все мы мечтаем принимая важные решения получить подсказку от Вселенной. Кто-то для этого обращается к Богу, гороскопу, картам Таро, или гадалкам, а кто-то спрашивает подсказки у чисел. Каждый новый месяц и его цифровое наполнение может дать подсказку всем, кто в это верит.

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Нумерологический прогноз — это анализ влияния чисел на вашу жизнь и дальнейшие события. С приходом нового месяца энергия и наставления могут меняться. Поэтому специально для Фокуса нумеролог Валерия Мартыненко рассказала, что принесет с собой ноябрь 2024 года.

Так, по ее словам, число 11 (ноябрь в календаре 11 по номеру) в нумерологии имеет особую энергию, которая часто считается одной из самых мощных и сильных. Энергия числа 11 — это сочетание силы, потенциала, духовного развития и большой внутренней интуиции. Однако, при несоблюдении баланса, это число может проявляться и с негативной стороны, приводя к разрушению, агрессии и ситуациям, которые несут тяжелые последствия.

"Для каждого человека ноябрь может стать по-своему благоприятным или нет, но в целом для всего мира, он может стать тяжелым. В ноябре 2024 года на глобальном уровне нас ожидает период значимых изменений и испытаний, которые побуждают к переосмыслению как личных, так и глобальных", — рассказала нумеролог.

Валерия Мартыненко также уточнила, что ноябрь имеет тенденцию к повышенному напряжению. Это связано с тем, что общая сумма цифр месяца и года (11+2024) образует 9 — число завершения циклов, завершения старых проектов, а также возможных трансформаций. Девятка усиливает тенденции к изменениям, и эти процессы могут быть интенсивными, а иногда даже кризисными.

"Месяц может отметиться экономическими потрясениями, резкими изменениями в политических сферах и увеличением социальной напряженности. Кроме того, ноябрь будет иметь неблагоприятные дни для важных начинаний, особенно 1, 4, 6, 10, 16, 24 и 25 числа, когда энергетика способствует конфликтам и осложнениям в переговорах или делах, требующих стабильности. Также важно быть внимательными в день зеркальной даты 11.11.2024, двойная энергия числа 11 может привнести сильные потрясения и непредсказуемые ситуации. Таким образом, если есть возможность, стоит избегать планирования важных событий на эти дни и стараться использовать месяц для завершения проектов или пересмотра стратегии. А вот декабрь 2024 года уже откроет новый цикл, благоприятный к новым начинаниям и приятным переменам", — резюмировала нумеролог.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог о президентстве Владимира Зеленского.

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