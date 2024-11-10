Напружений та насичений емоціями: астрологічний прогноз на тиждень від 10 до 17 листопада

Астрологиня розповіла, які дні будуть сприятливими цього тижня, а коли не варто робити покупки. Крім цього, Анія Аніма розповіла в які дні варто приділити увагу свому здоров'ю.

Наступний тиждень обіцяє бути насиченим на емоції та можливості. Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма розповіла, що приготували зірки на тиждень від 10 до 17 листопада для кожного з нас.

10 листопада, неділя

За словами астрологині, цей день, сприятливий для оздоровлення, особливо для очисних процедур. За її словами, саме в неділю добре буде навести порядок у домі, позбуватися зайвого, підтримувати інших, віддавати, робити пожертви. День сприяє серйозній роботі та емоційній стриманості, не сприяє починанням нових проєктів.

11 листопада, понеділок

Понеділок, 11 листопада, матиме доволі напружену енергію, яка буде сприятлива для трансформаційної діяльності, для роботи в архітектурних напрямках, сільськогосподарському бізнесі, а також для важких, складних, ризикованих справ – якщо у вас для цього достатньо впевненості, спокою та витримки.

12 листопада, вівторок, день екадаші (одинадцятий день після Нового Місяця та Повного Місяця)

За словами Анії Аніми, енергетика вівторка, 12 листопада, доволі сприятлива для посту, духовної практики, фізичної роботи. Зранку і до 12:35 ви можете проходити через певні перепони на своєму шляху, складнощі, обмеження, але вже у другій половині дня енергетика стає більш сприятливою і гармонійною.

13 листопада, середа

Вже середа, 13 листопада, за словами астрологині стане дуже сприятливим днем за усіма показниками. Анія Анімова наголосила, що цей день варто використовувати для своїх справ, при цьому добре буде уважно слідкувати за своїми думками та емоціями, не припускати жодних страхів, тривог, зайвих хвилювань, триматися позитивної хвилі і доброму гуморі.

14 листопада, четвер

Четвер, 14 листопада, за словами астрологині, день з легкою, швидкою енергетикою. Вдалий для очищувальних лікувальних процедур, навчання, продажу транспортних засобів. Але у цей день не варто робити важливих покупок, бо в цілому він розрахований більш на віддачу, ніж на те, щоб щось собі прийняти, придбати. Такий вплив називається "порожні руки", тож коли ми в цей день віддаємо, це більш сприятливо для нас, ніж коли ми беремо собі щось.

15 листопада, п'ятниця

День з доволі напруженою енергетикою особливого до 13:10. Після того енергетика стає більш комфортною, більш сприятливо. Це день повні, а отже ви можете відчути збурення емоційного стану, і варто більш уважно слідкувати за своїми думками. Напруженні, деструктивні думки можуть провокувати деструктивні емоції. А коли ви прагнете тримати себе на світлій стороні, на позитиві, то такі в такому стані Повні буде для вас сприятливим днем. І врахуємо що сприятливість цього дня саме після 13:10.

На додаток у цей день Сатурн виходить з ретроградного руху – і отже припони і гальмування, які ми проживали протягом кількох місяців ретроградного руху Сатурна, завершуються.

16 листопада, субота

Енергетика дня доволі різка і несприятлива. У цей день Сонце змінює знак, переходить з Терезів у знак Скорпіон. І це добре, оскільки Сонце виходить за знаку свого найбільшого ослаблення і приходить до знаку свого друга. Тож вже з 17.11 рівень енергії трошки підніметься. Але через те, що Марс – управитель Скорпіона – знаходиться в ослабленому стані, все одно надто напружувати себе, одразу ставити високу мету і бігти до неї – не варто. За словами астрологині, рівень наших життєвих та енергетичних батарейок знижений, і варто дбати більше про своє здоров'я, про своє відновлення. Для цього варто достатньо відпочивати, добре харчуватися, тримати себе в позитиві, знаходити приводи для радості і для підтримки свого здоров'я і рівня ресурсності.

17 листопада, неділя

День з доволі сприятливою, м'якою енергетикою, в цілому один з найсприятливіших днів листопада, коли добре щось розпочинати, укладати угоди, навчатися. Варто використати цей день на добрі справи, щонайменше – спланувати наступний тиждень і почати робити щось хороше для реалізації ваших планів.

*Згідно ведичної астрології Джйотіш і сидеричного зодіаку

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