Повний місяць у листопаді 2024 року: коли буде і чого очікувати

Повний місяць у Тельці акцентує увагу на фінансах, ресурсах і всьому, що пов'язано з фізичним благополуччям.

Астрологиня Марина Скаді розповіла, як повний місяць у Тельці може вплинути на нас і чого очікувати в цей період.

Коли настане повний місяць?

Остання осіння Повня відбудеться 15 листопада 2024 року о 23:28 за київським часом у знаку Тельця.

Вплив повного місяця в Тельці: чого очікувати

Повний місяць у листопаді 2024 року відбудеться 15 листопада в знаку Тельця. Це час, коли енергія Місяця загострюється, посилюючи наше сприйняття матеріального світу і пробуджуючи в нас прагнення до комфорту, стабільності та безпеки. Повний Місяць у Тельці традиційно акцентує увагу на фінансах, ресурсах і всьому, що пов'язано з фізичним благополуччям.

У цей час важливо приділити увагу своїм відчуттям і потребам. Повний місяць може спонукати до роздумів про те, що приносить вам задоволення і як ви можете зміцнити почуття впевненості в завтрашньому дні. Це вдалий момент для завершення важливих справ, пов'язаних із матеріальними аспектами вашого життя, чи то питання кар'єри, покупок, чи то планів на майбутнє.

Однак вплив Місяця в Тельці може також проявитися у вигляді бажання сповільнити темп і насолодитися простими радощами, такими як гарна їжа або затишна обстановка. Слідкуйте за балансом між насолодою і практичністю, щоб використовувати енергію цього періоду з користю.

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