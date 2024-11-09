Полнолуние в ноябре 2024 года: когда будет и чего ожидать

Полнолуние в Тельце акцентирует внимание на финансах, ресурсах и всем, что связано с физическим благополучием.

Астролог Марина Скади рассказала, как полнолуние в Тельце может повлиять на нас и чего ожидать в этот период.

Когда наступит Полнолуние?

Последнее осеннее Полнолуние состоится 15 ноября 2024 года в 23:28 по киевскому времени в знаке Тельца.

Влияние полнолуния в Тельце: чего ожидать

Полнолуние в ноябре 2024 года произойдет 15 ноября в знаке Тельца. Это время, когда энергия Луны обостряется, усиливая наше восприятие материального мира и пробуждая в нас стремление к комфорту, стабильности и безопасности. Полнолуние в Тельце традиционно акцентирует внимание на финансах, ресурсах и всем, что связано с физическим благополучием.

В это время важно уделить внимание своим ощущениям и потребностям. Полнолуние может побудить к размышлениям о том, что приносит вам удовольствие и как вы можете укрепить чувство уверенности в завтрашнем дне. Это удачный момент для завершения важных дел, связанных с материальными аспектами вашей жизни, будь то вопросы карьеры, покупок или планов на будущее.

Однако влияние Луны в Тельце может также проявиться в виде желания замедлить темп и насладиться простыми радостями, такими как хорошая еда или уютная обстановка. Следите за балансом между наслаждением и практичностью, чтобы использовать энергию этого периода с пользой.

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