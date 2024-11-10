Напряженный и насыщенный эмоциями: астрологический прогноз на неделю с 10 по 17 ноября

Астролог рассказала, какие дни будут благоприятными на этой неделе, а когда не стоит делать покупки. Кроме этого, Ания Анима рассказала в какие дни стоит уделить внимание своему здоровью.

Следующая неделя обещает быть насыщенной на эмоции и возможности. Специально для Фокуса астролог Ания Анима рассказала, что приготовили звезды на неделю с 10 по 17 ноября для каждого из нас.

10 ноября, воскресенье

По словам астролога, этот день, благоприятный для оздоровления, особенно для очистительных процедур. По ее словам, именно в воскресенье хорошо будет навести порядок в доме, избавляться от лишнего, поддерживать других, отдавать, делать пожертвования. День способствует серьезной работе и эмоциональной сдержанности, не способствует начинаниям новых проектов.

11 ноября, понедельник

Понедельник, 11 ноября, будет иметь довольно напряженную энергию, которая будет благоприятна для трансформационной деятельности, для работы в архитектурных направлениях, сельскохозяйственном бизнесе, а также для тяжелых, сложных, рискованных дел — если у вас для этого достаточно уверенности, спокойствия и выдержки.

12 ноября, вторник, день экадаши (одиннадцатый день после Новолуния и Полнолуния)

По словам Ании Анимы, энергетика вторника, 12 ноября, довольно благоприятна для поста, духовной практики, физической работы. С утра и до 12:35 вы можете проходить через определенные преграды на своем пути, сложности, ограничения, но уже во второй половине дня энергетика становится более благоприятной и гармоничной.

13 ноября, среда

Уже среда, 13 ноября, по словам астролога станет очень благоприятным днем по всем показателям. Ания Анимова отметила, что этот день стоит использовать для своих дел, при этом хорошо будет внимательно следить за своими мыслями и эмоциями, не допускать никаких страхов, тревог, лишних волнений, держаться позитивной волны и хорошем настроении.

14 ноября, четверг

Четверг, 14 ноября, по словам астролога, день с легкой, быстрой энергетикой. Удачный для очищающих лечебных процедур, обучения, продажи транспортных средств. Но в этот день не стоит делать важных покупок, потому что в целом он рассчитан больше на отдачу, чем на то, чтобы что-то себе принять, приобрести. Такое влияние называется "пустые руки", поэтому когда мы в этот день отдаем, это более благоприятно для нас, чем когда мы берем себе что-то.

15 ноября, пятница

День с довольно напряженной энергетикой особого до 13:10. После того энергетика становится более комфортной, более благоприятно. Это день полнолуния, а значит вы можете почувствовать возмущение эмоционального состояния, и стоит более внимательно следить за своими мыслями. Напряженные, деструктивные мысли могут провоцировать деструктивные эмоции. А когда вы стремитесь держать себя на светлой стороне, на позитиве, то такие в таком состоянии Полнолуние будет для вас благоприятным днем. И учтем что благоприятность этого дня именно после 13:10.

В дополнение в этот день Сатурн выходит из ретроградного движения — и следовательно препоны и торможения, которые мы проживали в течение нескольких месяцев ретроградного движения Сатурна, завершаются.

16 ноября, суббота

Энергетика дня довольно резкая и неблагоприятная. В этот день Солнце меняет знак, переходит из Весов в знак Скорпион. И это хорошо, поскольку Солнце выходит из знака своего наибольшего ослабления и приходит в знак своего друга. Так что уже с 17.11 уровень энергии немножко поднимется. Но из-за того, что Марс — управитель Скорпиона — находится в ослабленном состоянии, все равно слишком напрягать себя, сразу ставить высокую цель и бежать к ней — не стоит. По словам астролога, уровень наших жизненных и энергетических батареек снижен, и стоит заботиться больше о своем здоровье, о своем восстановлении. Для этого стоит достаточно отдыхать, хорошо питаться, держать себя в позитиве, находить поводы для радости и для поддержания своего здоровья и уровня ресурсности.

17 ноября, воскресенье

День с довольно благоприятной, мягкой энергетикой, в целом один из самых благоприятных дней ноября, когда хорошо что-то начинать, заключать сделки, учиться. Стоит использовать этот день на добрые дела, как минимум — спланировать следующую неделю и начать делать что-то хорошее для реализации ваших планов.

*Согласно ведической астрологии Джйотиш и сидерического зодиака.

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