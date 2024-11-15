Нумеролог рассказала, какого числа рождаются абьюзеры

В последнее время все чаще в социуме можно услышать слово абьюзер, которым называют человека склонного к физическому, психологическому и моральному насилию. Такие люди были и есть в нашем обществе, однако о насилии в семье, школе, или на работе публично начали говорить только сейчас. И хотя каждый человек выбирает свой путь, которым идти, нумеролог все же назвала вероятных кандидатов на роль абьюзера согласно их даты рождения.

Дата рождения наделяет нас определенными характеристиками и поведением. Каждая энергия имеет свою положительную и отрицательную сторону, в нумерологии мы говорим, проживать энергии по плюсу и по минусу. В негативном аспекте, то есть в минусе, некоторые числа могут проявляться через абьюз и агрессию, а некоторые через замкнутость, изоляцию или состояние жертвы. Нумеролог Валерия Мартыненко специально для Фокуса назвала даты в которые рождаются лица с абьюзерскими характеристиками.

По словам Валерии Мартыненко, есть разные категории абьюзивного поведения: абьюз через слова, физическое насилие, психологическое давление. Например, люди которые родились 1, 10, 19, 28 и 31 числа, это лидеры, им важно быть первыми, руководить и управлять другими. Проживая такие энергии в минусе, они будут стремиться к контролю и доминированию в наилучшей ее форме. Их лидерство может быть эгоцентричным, авторитарным и даже агрессивным. Они часто ставят свои интересы на первое место, не учитывая мнение партнера.

"4, 13, 22 и 31 числа — это самые мужские энергии, сила которых находится в теле, поэтому в минусе агрессивность таких людей может проявляться через физическое насилие или жестокость. В минусе это упрямые люди, которые не идут на компромиссы и проявляют чрезмерную строгость. В отношениях они могут требовать придерживаться их правил и решений, несмотря на чувства партнера. Это может приводить к жестокости и психологическому давлению", — пояснила нумеролог.

Она добавила, что число 8, 17 и 26 — это энергия власти, контроля, денег. Эта энергия символизирует стремление к власти и большим деньгам, но в негативном проявлении это может выливаться в жестокость, агрессию и насилие. В отношениях такие люди могут быть безжалостными и нетерпимыми, а также использовать свою позицию для манипулирования партнером.

"Очень сильным энергетически считается число 11, что дословно переводится как "сила". В плюсе такие люди создают что-то величественное и масштабное, но в минусе разрушают все своей агрессией и неумением контролировать свои эмоции", — рассказала Валерия Мартыненко.

По ее словам, числа 7, 16, 25 в негативном проявлении могут проявляться через критичность и закрытость. Такие люди становятся равнодушными к эмоциям партнера и проявляют холод. В то время, как 9, 18 и 27 — это о драматизации и чрезмерной эмоциональности в минусе. Такие люди могут манипулировать эмоциями партнера и вызывать чувство вины или стыда.

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