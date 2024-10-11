Не цього року: призначено дату суду над Puff Daddy

Попри те, що адвокати Шона Комбса подали третю апеляцію для його звільнення під заставу, репер продовжує залишатися під вартою.

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Суддя Арун Субраманіан призначив дату майбутнього федерального суду над музичним магнатом Шоном Комбсом, він же Puff Daddy, у справі за звинуваченням у сексуальних злочинах. Він відбудеться 5 травня 2025 року — того самого дня, коли має відбутися Met Gala 2025 року, повідомляє USA Today.

Комбс був заарештований у готелі на Мангеттені 16 вересня і наступного дня постав перед судом. Йому висунули обвинувачення в рекеті, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та перевезенні для заняття проституцією.

Він наполягає на своїй невинуватості, спростовуючи всі звинувачення, попри те, що кількість позовів проти нього продовжує зростати.

На останньому судовому засіданні, яке відбулося 10 жовтня, були присутні сини репера Джастін, Крістіан і Квінсі, а також дочки Ченс і Д'Ліла. З ними до суду приїхала мати музиканта, 84-річна Дженіс. Натовп біля будівлі суду зустрів їх гулом і запитаннями про Комбса.

Біля будівлі суду зібралися репортери та роззяви

Самого репера вивели через бічні двері співробітники Служби маршалів США.

Адвокати артиста звинувачують уряд у витоку відео з готелю, зроблене камерами 2016 року, де Комбс б'є свою дівчину Кессі Вентуру. У клопотанні юридична команда Комбса заявляє, що цей запис "налаштував громадськість проти музичного магната". Захист репера запросив слухання доказів для розслідування передбачуваної неправомірної поведінки уряду і для державних установ, залучених до справи, включно зі Службою розслідувань внутрішньої безпеки (яка керувала рейдами на будинки Комбса в березні), щоб розкрити повідомлення і записи, пов'язані з передбачуваними "витоками" у ЗМІ.

Прокурорка Емілі Джонсон назвала ці претензії і запит на "заборону на розголошення інформації" спробою "виключити викривальний доказ". Вона сказала, що у прокурорів не виникне проблем із підтвердженням своїх зобов'язань не розкривати конфіденційні докази пресі, але заявила, що захист також має бути пов'язаний цим.

Джонсон також висловила стурбованість з приводу заяви адвоката Комбса Марка Агніфіло у вересневому інтерв'ю TMZ, який назвав справу Puff Daddy "розгромом успішного чорношкірого чоловіка". За її словами, цей коментар рівносильний звинуваченню в тому, що уряд "бере участь у расистському переслідуванні".

За два тижні після арешту Комбса техаський адвокат Тоні Бузбі оголосив про понад 120 цивільних позовів, які очікують на розгляд, проти репера, удостоєного премії "Греммі". Його клієнти, деякі з яких були неповнолітніми, коли відбувалося ймовірне насильство, звинувачують Комбса в "жорстокому сексуальному насильстві або зґвалтуванні", "сприянні сексу з контрольованою речовиною", "розповсюдженні відеозаписів" і "сексуальному насильстві над неповнолітніми" тощо.

Тим часом адвокати Diddy подали третю апеляцію з вимогою відпустити їхнього клієнта під заставу.

Раніше Фокус писав, що Джастін Бібер відреагував на арешт Puff Daddy.