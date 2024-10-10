Vogue назвав тему Met Gala 2025

Вперше за останні 20 років Met Gala буде зосереджений виключно на чоловічому одязі.

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Журнал Vogue оголосив тему Met Gala 2025, анонсованого на 5 травня 2025 року, і вона звучить "Superfine: Tailoring Black Style" ("Супертонко: Пошиття в чорному стилі"), що відповідає однойменній весняній виставці Інституту костюма. Тема натхненна книгою Моніки Л. Міллер 2009 року "Раби моди: чорний дендизм і стиль ідентичності чорної діаспори".

Співголовами балу стануть Колман Домінго, Льюїс Гемілтон, A$AP Rocky, Фаррелл Вільямс, Анна Вінтур. Почесним головою буде Леброн Джеймс.

На виставці, що відкриється 6 травня і триватиме до 26 жовтня 2025 року, буде представлено предмети одягу, картини і фотографії, які досліджують "незмінний стиль чорношкірих чоловіків у контексті дендизму з XVIII століття до наших днів".

"Історія чорного дендизму ілюструє, як чорношкірі люди перетворилися з рабів, яких сприймали як предмети розкоші, придбані, як будь-який інший символ багатства і статусу, на автономних особистостей, що самостійно створюють свій власний одяг і є світовими законодавцями моди", — заявила Міллер.

Моніка Л. Міллер

Тема також знаменує собою перший раз за 20 років, коли Met Gala був зосереджений винятково на чоловічому одязі (востаннє був на гала-вечорі "Хоробрі серця: Чоловіки в спідницях" 2003 року).

В Instagram, де Vogue поділився новиною, вона викликала бурхливу дискусію. Деяким користувачам здається, що ця тема може бути "рецептом для апропріації".

"Я єдиний, хто нервує з цього приводу?", "Хороша тема, але давайте сподіватися, що ніхто не буде апропріювати культури", "Звучить як рецепт для катастрофи апропріації... Стилісти, вчіться!", "Мені подобається ця тема, але мені цікаво, чи будуть вони використовувати цьогоріч чорношкірих (американських, африканських, британських) дизайнерів, бо багато хто з них був проігнорований", "Похвала... тепер давайте просто молитися, щоб ніхто не з'явився в чорному", — пишуть вони.

Однак знайшлося чимало й тих, хто похвалив Анну Вінтур за вибір теми, оскільки, впевнені підписники, темношкірі дизайнери зробили дуже багато для світової індустрії моди.

Минулого року Met Gala оскандалився тим, що ціни на квитки злетіли до $75 тисяч, а профспілкові працівники Conde Nast, власника Vogue, пригрозили страйком і акцією протесту на щорічному заході моди.

Раніше Фокус писав, хто із зірок на Met Gala 2024 повторив скандальні образи Б'янки Цензорі.