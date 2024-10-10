Vogue назвал тему Met Gala 2025

Впервые за последние 20 лет Met Gala будет сосредоточен исключительно на мужской одежде.

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Журнал Vogue объявил тему Met Gala 2025, анонсированного на 5 мая 2025 года, и она звучит "Superfine: Tailoring Black Style" ("Супертонко: Пошив в черном стиле"), что соответствует одноименной весенней выставке Института костюма. Тема вдохновлена ​​книгой Моники Л. Миллер 2009 года "Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры".

Сопредседателями бала станут Колман Доминго, Льюис Хэмилтон, A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс, Анна Винтур. Почетным председателем будет Леброн Джеймс.

На выставке, которая откроется 6 мая и продлится до 26 октября 2025 года, будут представлены предметы одежды, картины и фотографии, которые исследуют "неизменный стиль чернокожих мужчин в контексте дендизма с XVIII века до наших дней".

"История черного дендизма иллюстрирует, как чернокожие люди превратились из рабов, воспринимавшихся как предметы роскоши, приобретаемые как любой другой символ богатства и статуса, в автономных, самостоятельно создающих свою собственную одежду личностей, которые являются мировыми законодателями моды", – заявила Миллер.

Моника Л. Миллер

Тема также знаменует собой первый раз за 20 лет, когда Met Gala был сосредоточен исключительно на мужской одежде (последний раз был на гала-вечере "Храбрые сердца: Мужчины в юбках" в 2003 году).

В Instagram, где Vogue поделился новостью, она вызвала бурную дискуссию. Некоторым пользователям кажется, что эта тема может быть "рецептом для апроприации".

"Я единственный, кто нервничает по этому поводу?", "Хорошая тема, но давайте надеяться, что никто не будет апроприировать культуры", "Звучит как рецепт для катастрофы апроприации… Стилисты, учитесь!", "Мне нравится эта тема, но мне интересно, будут ли они использовать в этом году чернокожих (американских, африканских, британских) дизайнеров, так как многие из них были проигнорированы", "Похвала… теперь давайте просто молиться, чтобы никто не появился в черном", – пишут они.

Однако нашлось немало и тех, кто похвалил Анну Винтур за выбор темы, поскольку, уверены подписчики, темнокожие дизайнеры сделали очень много для мировой индустрии моды.

В прошлом году Met Gala оскандалился тем, что цены на билеты взлетели до $75 тысяч, а профсоюзные работники Conde Nast, владельца Vogue, пригрозили забастовкой и акцией протеста на ежегодном мероприятии моды.

Ранее Фокус писал, кто из звезд на Met Gala 2024 повторил скандальные образы Бьянки Цензори.