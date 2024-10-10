Джастін Бібер відреагував на арешт Puff Daddy

Канадський співак пригнічений звинуваченнями, які лунають на адресу Комбса, і тепер не хоче мати з ним нічого спільного.

Related video

Скандал навколо заарештованого 16 вересня Puff Daddy продовжує набирати обертів, проте весь цей час 30-річний Джастін Бібер, якого називають, хто близьким другом, хто жертвою музичного магната, зберігав мовчання. Він досі не зробив жодних публічних заяв, але джерела, близькі до нього, розповіли журналістам, що він думає з приводу всього, що відбувається, пише Us Weekly.

За словами інсайдера, Джастін, який нещодавно став батьком, обурений тим, які звинувачення висунуто проти Diddy, і не хоче мати з ним нічого спільного.

Його оточення порадило йому триматися якомога далі від усього, що пов'язано з Комбсом.

Друге джерело сказало, що Бібер "зараз перебуває у важкому психологічному стані", оскільки він намагається змиритися зі звинуваченнями на адресу Diddy.

"У нього така історія з Diddy, звинувачення проти нього було важко переварити".

Крім того, у багатьох виникли запитання, чому відповідальні за Бібера дозволили Diddy стати для нього чимось на кшталт наставника в дитинстві.

"Йому ніколи не слід було дозволяти тусуватися з Diddy або ким-небудь ще, коли він був підлітком", — кажуть друзі артиста. Вони стверджують, що Джастіна "кинула на поталу" його мати Петті Маллетт і батько Джеремі Бібер, якого практично не було вдома.

У листопаді 2009 року 15-річний Бібер провів нині сумнозвісні 48 годин в особняку репера. На відео, знятому в той час і опублікованому Джастіном на YouTube, Puff Daddy, якому тоді було 40 років, повертається до камери і каже:

"У нього 48 годин із Diddy, де ми тусуємося, і чим ми займаємося, ми не можемо розкривати. Але це безперечно мрія 15-річного підлітка. Ми збираємося відірватися на повну, на повну".

15-річний Джастін Бібер провів із Шоном Комбсом 48 годин у його особняку

У 2009 році Комбс припинив проводити знамениті "білі вечірки" для голлівудських зірок і, як стверджується, активізував свої більш сумнівні, скандальні "Freak-Offs", де було скоєно багато злочинів, перелічених в обвинувальному висновку проти нього.

Репер не визнав себе винним за висунутими йому звинуваченнями. Йому відмовили у звільненні під заставу, попри прохання його юридичної команди звільнити його за $50 мільйонів доларів і тримати під електронним спостереженням. Команда Комбса подала вже третю апеляцію в надії, що його випустять із в'язниці.

Водночас деякі голлівудські зірки вже заплатили своїм жертвам за те, що ті не стануть називати їхні імена як фігурантів скандальних вечірок.

Раніше Фокус писав, що Голлівуд боїться Комбса навіть за ґратами.