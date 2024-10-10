Джастин Бибер отреагировал на арест Puff Daddy

Канадский певец удручен обвинениями, которые звучат в адрес Комбса, и теперь не хочет иметь с ним ничего общего.

Related video

Скандал вокруг арестованного 16 сентября Puff Daddy продолжает набирать обороты, однако все это время 30-летний Джастин Бибер, которого называют кто близким другом, кто жертвой музыкального магната, хранил молчание. Он до сих пор не сделал никаких публичных заявлений, но источники, близкие к нему, рассказали журналистам, что он думает по поводу всего происходящего, пишет Us Weekly.

По словам инсайдера, Джастин, который недавно стал отцом, возмущен тем, какие обвинения выдвинуты против Diddy, и не хочет иметь с ним ничего общего.

Его окружение посоветовало ему держаться как можно дальше от всего, что связано с Комбсом.

Второй источник сказал, что Бибер "сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии", поскольку он пытается смириться с обвинениями в адрес Diddy.

"У него такая история с Diddy, и обвинения против него было трудно переварить".

Кроме того, у многих возникли вопросы, почему ответственные за Бибера позволили Diddy стать для него чем-то вроде наставника в детстве.

"Ему никогда не следовало позволять тусоваться с Diddy или кем-либо еще, когда он был подростком", — говорят друзья артиста. Они утверждают, что Джастина "бросила на растерзание" его мать Пэтти Маллетт и практически отсутствующий отец Джереми Бибер.

В ноябре 2009 года 15-летний Бибер провел ныне печально известные 48 часов в особняке рэпера. На видео, снятом в то время и опубликованном Джастином на YouTube, Puff Daddy, которому тогда было 40 лет, поворачивается к камере и говорит:

"У него 48 часов с Diddy, где мы тусуемся, и чем мы занимаемся, мы не можем раскрывать. Но это определенно мечта 15-летнего подростка. Мы собираемся оторваться по полной, по полной".

15-летний Джастин Бибер провел с Шоном Комбсом 48 часов в его особняке

В 2009 году Комбс прекратил проводить знаменитые "белые вечеринки" для голливудских звезд и, как утверждается, активизировал свои более сомнительные, скандальные "Freak-Offs", где были совершены многие из преступлений, перечисленных в обвинительном заключении против него.

Рэпер не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Ему отказали в освобождении под залог, несмотря на просьбу его юридической команды освободить его за $50 миллионов долларов и держать под электронным наблюдением. Команда Комбса подала уже третью апелляцию в надежде, что его выпустят из тюрьмы.

Тем временем некоторые голливудские звезды уже заплатили своим жертвам за то, что те не станут называть их имена в качестве фигурантов скандальных вечеринок.

Ранее Фокус писал, что Голливуд боится Комбса даже за решеткой.